Среда, 27 марта 2019

Американские власти считают, что среди российских военных, прибывших на выходных в Венесуэлу, есть специалисты по кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника агентства, в Вашингтоне развертывание в Венесуэле российского военного контингента сочли “безрассудной эскалацией” ситуации в стране.

В США полагают, что в задачи прибывших в Венесуэлу военных входит помощь сторонникам узурпатора Николаса Мадуро в слежке, а также защита правительственной киберинфраструктуры.

Два самолета российского Минобороны, пассажирский Ан-124 и грузовой Ил-62, приземлились в Каракасе в субботу. Они совершили перелет из подмосковного аэропорта Чкаловский, сделав по пути остановки в Сирии и Дакаре. По утверждению венесуэльского журналиста Хавьера Майорки, в Венесуэлу прибыла “группа из 99 российских солдат” во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск российских вооруженных сил генерал-полковником Василием Тонкошруковым. Как утверждалось, Ан-124 привез в Каракас 35 тонн некоего груза для российских военных.

Действующее правительство Венесуэлы подтвердило прибытие в страну двух самолетов, но другие подробности не сообщило.

В понедельник генеральный секретариат Организации американских государств осудил “российское военное вторжение” в Венесуэлу, отметив, что вопреки конституции страны прибытие военных не было согласовано с венесуэльской Национальной ассамблеей. В организации заявили, что прибытие российских военных наносит “вред суверенитету Венесуэлы”. В ОАГ назвали российских военных “инструментом репрессивного запугивания в контексте демократического транзита, возглавляемого временным президентом Хуаном Гуайдо”.

В ответ представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что присутствие российских военных специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между двумя странами о военно-техническом сотрудничестве и дополнительного одобрения Национальной ассамблеи не требует.

В понедельник в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты “не будут бездействовать, поскольку Россия обостряет напряженность в Венесуэле”.