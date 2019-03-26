Вторник, 26 марта 2019

Прокурор в судебных прениях попросил приговорить к 11 годам колонии музыканта Вячеслава Елисеева (Вячу), обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на его адвоката Сергея Николаева.

По информации на сайте столичных судов, дело Елисеева рассматривает судья Бабушкинского райсуда Москвы Надежда Курышева. В во вторник она вынесла приговор, его оглашение намечено на четверг. Дело рассматривается с 27 декабря прошлого года, состоялось уже пять заседаний.

Елисееву вменена часть 3 пункт 30 – пункт “г” 4 статьи 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Ему грозит от 10 до 15 лет колонии.

“У нас позиция осталась та же самая, мы считаем, что речь не идет о сбыте наркотических средств, а максимум о хранении, поэтому просили переквалифицировать (обвинение. – Ред.)”, – сказал Елисеев, отметив, что этот вопрос еще будет решаться.

Впервые о деле Елисеева, бывшего главы юридического департамента завода “Пульсар”, входящего в структуру “Росэлектроники” – подразделения “Ростеха”, – 24 января сообщила “Медиазона”. Елисеев был задержан в Лосиноостровском районе столицы в октябре прошлого года. У него изъяли три свертка с амфетамином, гашишем и марихуаной – всего 50 граммами запрещенных веществ. Суд отправил его в СИЗО-4 “Медведь”.

Музыкант отказывается признавать вину в покушении на сбыт наркотиков и утверждает, что приобрел их для личного употребления.

Уже когда Елисеев находился в СИЗО, 21 декабря 2018 года против него возбудили дело по части 1 статьи 205.1 УК (публичные призывы к терроризму) за запись и публикацию в интернете песни “Убить президента”. Все куплеты в ней, кроме последнего, завершаются словами “убить президента” и звуком пулеметной очереди, а последний – “Россия будет свободной, а Путин будет казнен”. Клип на песню представляет собой кадры хроники Гражданской войны.

Песня, по разным данным, была написана Елисеевым в 2012 или в 2013 году. По действовавшей тогда редакции статьи 205.2 Елисееву грозит по “террористическому” делу до 4 лет. По словам музыканта, он сочинил песню под впечатлением от акции с вывешиванием в центре Москвы баннера “Путин будет казнен”, которую провели в марте 2012 года.

Согласно фабуле дела, музыкант совершил “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента Российской Федерации”. Следствие по этому делу еще идет.

Еще до задержания по делу о наркотиках, в конце 2017-го перед Новым годом, у Елисеева прошел обыск в рамках доследственной проверки по “террористическому” делу. У него изъяли электронную технику. Затем следователь несколько раз отказывал в возбуждении дела, но каждый раз эти решения отменяла прокуратура.

По утверждению музыканта, донос по поводу песни на него после ссоры написал коллега по “Пульсару” – коммерческий директор завода Сергей Рудаков. Как сообщал Елисеев, у него и Рудакова “возникли противоречия в организации и корпоративном устройстве”. Обвиняемый сообщал, что видел в документах по своему делу цитаты из заявления Рудакова – в нем говорилось, что “на оборонном предприятии работает террорист”. Елисеев уволился из “Пульсара” в 2017 году.

В 1990-х Елисеев был участником рок-групп во Владивостоке, в 2000-х начал писать электронную музыку и давать сольные концерты. Из Владивостока он в 2004 году переехал в Ростов-на-Дону, а впоследствии – в Москву. Музыкант исполнял песни на оппозиционных митингах, в 2017 году выступил на концерте “День русской нации”.

Елисеев сообщал “Медизаоне” из СИЗО, что считает “террористическое” дело местью за свою активную политическую позицию.

Музыкант заявлял, что “поддерживает политику с Украиной” российских властей и “выступает за свободу и независимость” ДНР и ЛНР. Елисеев – друг сопредседателя “Другой России” Александра Аверина, осужденного к трем годам по общего режима по делу о попытке ввезти в Россию пистолет Макарова и патроны после возвращения из ЛНР.