Понедельник, 25 марта 2019

УМВД по Новосибирской области завершило следствие по делу “Хизб ут-тахрир”, сфабрикованному против жителя регионального центра Кабула Усенбаева. Об этом сообщает “Сова”.

Политзеку уже вручено обвинительное заключение. Следовательно, прокуратура утвердила документ и дело направлено в Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске. На сайте суда, однако, карточки дела нет.

49-летнему рыночному торговцу Усенбаеву – гражданину России родом из киргизского города Оша – вменена часть 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии.

Согласно статье 151 УПК (подследственность) дела по таким обвинениям может вести либо СКР, либо ФСБ. На каком основании производством по делу Усенбаева занялась полиция, в публикации “Совы” не комментируется.

Торговец был задержан 23 мая прошлого года. На другой день Октябрьский райсуд Новосибирска отправил его в СИЗО. Согласно фабуле дела, между 2005 и 2014 годами Усенбаев “при неустановленных обстоятельствах” вступил в “Хизб ут-тахрир”. В ноябре 2014-го, утверждается в обвинительном заключении, он пропагандировал идеи международной исламской партии в беседе со знакомым на Центральном рынке Новосибирска, в феврале следующего года передал этому же знакомому флэшку с программными материалами “Хизб ут-тахрир”, а кроме того, в 2015-2018-м провел со своими знакомыми еще 14 “пропагандистских бесед”.

Усеинов вину не признает. Он указывает, что является приверженцем традиционного ислама. Преследование политзек связывает со своими критическими заявлениями относительно политической и экономической ситуации в России.

В 2005 году Усеинов был осужден по части 1 статьи 228.1 УК (незаконный сбыт наркотиков). Эта его судимость уже погашена.