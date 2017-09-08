Воскресенье, 24 марта 2019

Статья

На чужой планете

Павел Гриб поплатился за свою “инопланетность”. А еще за отца, конечно. Сын за отца отвечает – это мы выучили со сталинских времен. И на Лубянке ничего не меняется. Кража человека остается доблестью, поиск заложников – средством освобождения своих преступников, ложь – единственным доказательством правоты.

Виталий Портников

08.09.2017

Украинский узник Павел Гриб, приговоренный в России к шести годам по обвинению в подстрекательстве к теракту, в понедельник официально объявил голодовку в тюрьме Ростова-на-Дону, сообщает “Кавказский узел”.

“Утром 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО-4 о начале голодовки, теперь он будет переведен в отдельную камеру под видеонаблюдение и постоянный контроль врачей”, – сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис. Если состояние Гриба ухудшится, его переведут в межобластную тюремную больницу, добавил он.

По словам Петрашиса, 20-летний Гриб требует повторного медобседования с участием украинских врачей и омбудсмена Украины Людмилы Денисовой. Члены ОНК предупредили политзека, что теперь он не сможет принимать прописанные ему препараты, цитирует Петрашиса Интерфакс.

Одно из заболеваний Гриба, которым он страдает с детства, – портальная гипертензия. Во время процесса ему неоднократно вызывали в суд скорую. 4 марта в суде был допрошен киевский профессор медицины Василий Притула, который наблюдает Гриба с 4 с половиной лет. Врач указал, что состояние политзека ухудшается, и заявил о необходимости срочной операции.

При этом ростовская ОНК считает, что состояние здоровья Гриба не препятствует его содержанию в СИЗО и колонии. По словам Петрашиса, 23 марта он напомнил Грибу, что того трижды в этом году вывозили на обследования. “Согласно заключениям медучреждений, заболевания у Гриба есть, но они не представляют опасности для жизни и не требуют оперативного вмешательства. Гриб может содержаться под стражей”, – заявил Петрашис.

По словам Игоря Гриба, отца политзека, сын объявил голодовку, чтобы добиться хотя бы минимальной медицинской помощи. Перед тем как Павел Гриб был похищен российскими оперативниками, ему была назначена операция, которая до сих пор не проведена, сказал Игорь Гриб в эфире украинского телеканала “Прямой”. “Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию, он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что российской стороне донесли суть ситуации с болезнью – смертельная опасность”, – подчеркнул отец политзека.

Приговор Грибу вынес 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд. Киевлянина объявили виновным по части 1 статьи 205.1 УК (склонение к совершению теракта). Гриб объявил о начале голодовки сразу после оглашения приговора.

Политзек не признал вину. Выступая в прениях, он назвал ФСБ “бандитами и убийцами”. В последнем слове Гриб напомнил, что подвергался пыткам.

Поскольку политзек осужден по “террористической” статье, закон о льготном зачете срока, проведенного в СИЗО, к нему не применим. Грибу осталось провести в заключении еще почти 4 с половиной года.

Защита обжаловала приговор Грибу. Евросоюз и МИД Украины выступили с заявлениями в защиту политзека.

Гриб, негодный к военной службе по состоянию здоровья, активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, “часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины”. В конце 2016 года молодой человек познакомился во “Вконтакте” с несовершеннолетней на тот момент сочинкой Татьяной Ершовой, ученицей 11-го класса. Летом 2017-го она назначила Грибу свидание в Белоруссии.

24 августа блогер выехал в Гомель, рассчитывая вернуться в Киев в тот же день. Однако около 17 часов того же дня, уже после встречи с Ершовой, неизвестные в гражданском схватили Гриба прямо на одной из центральных улиц Гомеля, посадили в микроавтобус, связали и увезли в лес, где передали другим лицам. Далее похищенного сутки или двое удерживали в некоей постройке без окон. Наконец, в отделе полиции в городе Ярцево Смоленской области России было официально оформлено задержание Гриба. Блогера этапировали в Краснодар и там поместили в СИЗО.

Как выяснилось, против Гриба 28 июля 2017-го было открыто дело. Согласно приговору, Гриб с конца марта до 15 мая 2017 года склонял к совершению теракта несовершеннолетнюю на тот момент 11-классницу Татьяну Ершову, общаясь с ней во “Вконтакте” и Skype. При этом в возбуждении дела против Ершовой отказано. В то же время открыто дело против предполагаемого пособника Гриба – неустановленного гражданина Украины, известного ФСБ под именем Стефан Капинос.

Мотивом Гриба в деле названы “идеи превосходства украинской этнической группы и культуры над русской” и “чувство превосходства украинцев над россиянами”. Целью теракта в деле названы “дестабилизация органов власти РФ и воздействие на принятие ими решений о статусе отдельных областей РФ”.

СИЗО-4, где содержится Гриб до вступления приговора в силу, расположено прямо в здании УФСБ по Ростовской области.