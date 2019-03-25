Понедельник, 25 марта 2019

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над фактически занимаемой этой страною частью Голанских высот. Об этом сообщает Reuters.

Церемония прошла в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который 24-25 марта находился с визитом в Вашингтоне. Программа визита была рассчитана на четыре дня, однако в понедельник Нетаньяху прервал поездку и вернулся на родину, после того ХАМАС совершил ракетный обстрел Тель-Авива. В результате обстрела семь человек получили ранения.

Заверяя декларацию, Трамп заметил о признании израильского суверенитета над Голанами: “Процесс затянулся”. Поставив подпись, президент США подарил свою ручку гостю со словами: “Передайте ее народу Израиля”.

О намерении признать суверенитет Израиля над Голанами Трамп объявил в прошлый четверг.

Как отмечает Reuters, нынешнее решение президента США серьезно поможет возглавляемой Нетаньяху правой партии “Ликуд” на досрочных выборах в Кнессет, которые назначены на 9 апреля. Сейчас “Ликуд” и его основной конкурент – центристский альянс “Кахоль-лаван” (ивр. “Синий-белый” – цвета флага Израиля) – пользуются примерно равной поддержкой. Возглавляют “Кахоль-лаван” бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля рав-алуф (генерал-лейтенант – высшее воинское звание в стране) Бени Ганц и известный журналист, бывший министр финансов Яир Лапид. Решено, что в случае победы “Кахоль-лавана” первую половину срока до очередных выборов премьером будет Ганц, а вторую половину – Лапид.

Голанские высоты до 1967 полностью принадлежали Сирии. Оттуда сирийцы вели обстрелы израильской области Галилея. В ходе Шестидневной войны Израиль взял территорию Голан, откуда велись обстрелы, под свой контроль. В 1981-м Кнессет включил местность в состав Израиля. Совбез ООН расценил это как аннексию. До нынешнего решения Трампа ни одна страна не признавала суверенитета Израиля над Голанами.

Администрация Трампа – одна из наиболее дружественно настроенных по отношению к Израилю американских администраций. В конце 2017 года США по решению Трампа первой из стран мира объявили о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В дальнейшем примеру Соединенных Штатов последовал еще ряд государств.