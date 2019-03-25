Понедельник, 25 марта 2019

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на ограничение влияния России в Венесуэле и Европе. Документы опубликованы на сайте Конгресса.

Первый законопроект посвящен усилению присутствия России в Западном полушарии. В документе говорится, что “Николас Мадуро и его режим обратились к Российской Федерации, одному из своих сильнейших политических союзников, за финансовой поддержкой во время текущего экономического кризиса и для противодействия международной поддержке Хуана Гуайдо”.

В законопроекте перечисляются меры, принятые Россией для поддержки Мадуро: в частности, участие в декабре прошлого года двух российских бомбардировщиков Ту-160 в учениях с венесуэльскими военными, отправка в Венесуэлу для обеспечения безопасности Мадуро “подрядчиков, связанных с группой Вагнера”, российские кредиты для Венесуэлы в счет поставок нефти, в том числе кредитование “Роснефтью” венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Отмечается, что в случае дефолта в Венесуэле в собственность России может попасть американская нефтяная инфраструктура – в 2016 году PDVSA получила от Венесуэлы кредит на 1,5 миллиарда долларов, в качестве обеспечения использовав 49,9 процента акций базирующейся в США венесуэльской нефтяной компании Citgo.

Законопроект обязывает американского госсекретаря в течение 120 дней после его принятия отчитаться перед комитетами Конгресса о российско-венесуэльском сотрудничестве в области безопасности и потенциальной угрозе такого сотрудничества для США и стран Западной Европы. В течение 30 дней госсекретарь должен отчитаться о стратегии по противодействию угрозам, которые представляет это сотрудничество.

Лицам, которые действуют от имени России в поддержку венесуэльских силовиков, предлагается запретить въезд в США и отозвать визы.

Второй принятый законопроект направлен на обеспечение помощи странам Восточной и Центральной Европы в диверсификации источников энергии и маршрутов их поставок. В документе целью американской внешней политики названа помощь странам Европы и Евразии в целом в уменьшении зависимости от энергоресурсов из стран, “использующих энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния, таких, как Россия”. Предлагается оказывать помощь осуществляемым в таких странах инфраструктурным проектам в области природного газа, электроэнергии, проектам в области возобновляемой энергетики.