СМИ: В Британии подтвердили наличие взрывчатки на обломках самолета Качиньского
Британская Лаборатория судебной экспертизы взрывчатых веществ (Forensic Explosives Laboratory), подведомственная Минобороны страны, подтвердила, что на обломках самолета президента Польши Леха Качиньского обнаружены следы тротила и иных субстанций, используемых для производства взрывчатки. Об этом сообщает “Радио Польша” со ссылкой на публикацию еженедельника Sieci.
Анализу были подвергнуты несколько десятков проб, переданных прокуратурой Польши в мае 2017 года.
Как утверждается в публикации Sieci, промежуточные результаты экспертизы поступили в польскую прокуратуру еще несколько недель назад, однако следователи не предавали информацию огласке.
Выводы британцев в целом совпадают с заключением, опубликованном в июне прошлого года комиссией Минобороны Польши. Польская комиссия сообщала, что следы взрывчатки обнаружены как на обломках самолета, так и на телах погибших. В то же время отмечалось, что на образцах грунта с места падения самолета таких следов нет.
Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находилось 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Польская делегация направлялась в Катынь, чтобы принять участие в мероприятиях к 70-летию совершенного там массового расстрела польских граждан.
В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту. Помимо Качиньского и его жены в числе жертв оказались начальник президентской канцелярии, замминистра иностранных дел, замминистра обороны, замминистра культуры, директор Нацбанка Польши, начальник Генштаба Войска Польского, командующие ВВС и Сухопутными войсками страны, два вице-спикера Сейма и вице-спикер Сената.
В России утверждали, что из-за сильного тумана и, как следствие, плохой видимости, самолет при заходе на посадку зацепился за верхушки деревьев.
В декабре 2017 года Владимир Путин назвал версию взрыва на борту “чушью” и “несуразицей”. “Самолет-то откуда взлетел – из Москвы или из Варшавы? – заявил он. – Значит, там их и положили. Мы, что ли, туда пробрались? Ищите у себя тогда”.