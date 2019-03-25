Понедельник, 25 марта 2019

Британская Лаборатория судебной экспертизы взрывчатых веществ (Forensic Explosives Laboratory), подведомственная Минобороны страны, подтвердила, что на обломках самолета президента Польши Леха Качиньского обнаружены следы тротила и иных субстанций, используемых для производства взрывчатки. Об этом сообщает “Радио Польша” со ссылкой на публикацию еженедельника Sieci.

Анализу были подвергнуты несколько десятков проб, переданных прокуратурой Польши в мае 2017 года.

Как утверждается в публикации Sieci, промежуточные результаты экспертизы поступили в польскую прокуратуру еще несколько недель назад, однако следователи не предавали информацию огласке.

Выводы британцев в целом совпадают с заключением, опубликованном в июне прошлого года комиссией Минобороны Польши. Польская комиссия сообщала, что следы взрывчатки обнаружены как на обломках самолета, так и на телах погибших. В то же время отмечалось, что на образцах грунта с места падения самолета таких следов нет.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находилось 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Польская делегация направлялась в Катынь, чтобы принять участие в мероприятиях к 70-летию совершенного там массового расстрела польских граждан.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту. Помимо Качиньского и его жены в числе жертв оказались начальник президентской канцелярии, замминистра иностранных дел, замминистра обороны, замминистра культуры, директор Нацбанка Польши, начальник Генштаба Войска Польского, командующие ВВС и Сухопутными войсками страны, два вице-спикера Сейма и вице-спикер Сената.

В России утверждали, что из-за сильного тумана и, как следствие, плохой видимости, самолет при заходе на посадку зацепился за верхушки деревьев.

В декабре 2017 года Владимир Путин назвал версию взрыва на борту “чушью” и “несуразицей”. “Самолет-то откуда взлетел – из Москвы или из Варшавы? – заявил он. – Значит, там их и положили. Мы, что ли, туда пробрались? Ищите у себя тогда”.