Среда, 23 января 2019

Дочерняя компания французской Total и норвежская компания NBT будут инвестировать в ветровой парк в Украине, сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

"Total-Eren, дочерняя компания французского энергетического гиганта Total выходит на украинский рынок и вместе с норвежской NBT в течение следующих 18 месяцев будет инвестировать в строительство ветрового парка в 250 Мвт, инвестируя в проект более 350 млн. евро", – сообщает Ковалив.

Финансирование проекта в размере 150 млн. евро будет осуществлять Европейский банк реконструкции и развития вместе с консорциумом банков. Соответствующие соглашения подписано в Давосе на заседании Национального Инвестиционного Совета, добавила Ковалив.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, планируется построить 67 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт, которые будут размещены вдоль северного побережья озера Сиваш.