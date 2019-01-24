Четверг, 24 января 2019

В правительстве Кении занялись подготовкой к переписи населения с использованием смартфонов, а не бумажных опросников. Ее запланировали на август 2019 года. Для этих целей кенийские власти намерены закупить 165 тыс. смартфонов. Об этом передает китайское агентство "Синьхуа".

"Мы планируем использовать мобильные технологии, чтобы повысить качество собираемых данных, поскольку в них есть функции исправления ошибочных ответов и перекрестной проверки данных", – заявил журналистам секретарь кабинета в министерстве финансов Кении Генри Ротич.

Ранее электронные устройства уже использовались при переписи населения в таких африканских странах, как Египет, Сенегал и Эфиопия.

По словам Ротича, минувшая перепись в Кении проводилась в 2009 году. Тогда, по опубликованным данным, население страны составляло чуть менее 39 млн человек.