Среда, 23 января 2019

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о блокировке сайтов и штрафах за публикацию “заведомо недостоверной” информации. Соответствующие указания появились в карточках документов на сайте нижней палаты.

Оба законопроекта внесли в Госдуму 12 декабря прошлого года члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат-единорос Дмитрий Вяткин. В дальнейшем к инициаторам присоединились еще несколько членов обеих палат.

Первый документ вносит поправки в часть 1 статьи 15.3 закона об информации. Эта норма, введенная в 2013 году “законом Лугового”, определяет, за публикацию каких данных сайты могут быть заблокированы во внесудебном порядке. Новый законопроект добавляет в этот перечень “недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий”.

Этот же законопроект дополняет статью 4 закона о СМИ (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации) частью 9, которая запрещает публикацию в СМИ и интернете вышеупомянутой “недостоверной информации”.

Второй документ вводит административную ответственность за распространение такой информации. В статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) включается часть 9, которая предусматривает для граждан штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией “предмета административного правонарушения”.