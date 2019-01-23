Среда, 23 января 2019

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает публикации в интернете, выражающие “в неприличной форме неуважение к государству и органам власти”, к мелкому хулиганству. Соответствующее указание помещено в карточке документа на сайте нижней палаты.

Документ внесли в Госдуму 12 декабря прошлого года члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат-единорос Дмитрий Вяткин. В дальнейшем к инициаторам присоединились еще несколько членов обеих палат.

В статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) включается часть 3, диспозиция которой сформулирована так: “Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния”.

Предлагаемая санкция – от 1 до 5 тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Депутат Вяткин в декабре так комментировал законопроект: “Речь идет совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении. То, что не подпадает, например, под действие статьи 319 УК (оскорбление представителя власти. – Ред.)”.

Обязательное условие возбуждения дела по статье 319 УК – наличие “потерпевшего”. В 2015 году кубанское УФСБ прекратило дело, открытое по этой статье против активистки Дарьи Полюдовой за репост текста, в котором Владимира Путина посылали на хуй, поскольку адвокат Андрей Сабинин добивался очной ставки своей клиентки с “потерпевшим”. Между тем для привлечения по статье КоАП о мелком хулиганстве наличие “потерпевшего” не обязательно.

В первой половине января Минкомсвязи раскритиковало инициативу. Замминистра Алексей Волин отметил, что термины законопроекта допускают слишком широкую трактовку, а ограничения на использование в публичном пространстве мата в законодательстве уже есть. Как передает “Медиазона”, Минюст, Роскомнадзор и Генпрокуратура также выступили против принятия документа. Однако позже председатель думского комитета по информационной политике справорос Леонид Левин заявил, что Генпрокуратура все же направила положительный отзыв на законопроект. В дальнейшем документ одобрило и правительство.

Между тем Путин еще 20 декабря выступил в поддержку инициативы. “Практически во всех странах это есть, нужно с уважением относиться к своей стране, – заявил он на своей большой пресс-конференции. – И есть правила, которые надо соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете”.

Также 24 января Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект пакета Клишаса – Боковой – Вяткина. Он вводит в закон об информации статью 15.1.1, которая устанавливает порядок блокировки публикаций, выражающих “неуважение к государству”.

Примерно получасом раньше первое чтение прошли еще два законопроекта пакета – о блокировке сайтов и штрафах за публикацию “заведомо недостоверной” информации. Первый из этих документов вносит поправки в часть 1 статьи 15.3 закона об информации. Эта норма, введенная в 2013 году “законом Лугового”, определяет, за публикацию каких данных сайты могут быть заблокированы во внесудебном порядке. Новый законопроект добавляет в этот перечень “недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий”.

Этот же законопроект дополняет статью 4 закона о СМИ (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации) частью 9, которая запрещает публикацию в СМИ и интернете вышеупомянутой “недостоверной информации”.

Второй документ вводит административную ответственность за распространение такой информации. В статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) включается часть 9, которая предусматривает для граждан штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией “предмета административного правонарушения”.