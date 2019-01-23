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Москва: 11 мигрантов, объявленных членами ИГ, получили сроки до 18 лет

Среда, 23 января 2019

Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Сергея Бровко приговорила 11 мигрантов из стран Средней Азии, объявленных членами “Исламского государства”, к срокам до 18 лет колонии по делу о подготовке “терактов, а также массовых убийств граждан в людных местах”. О решении, вынесенном 23 января, в четверг сообщила ФСБ.

Сроки от 14 до 18 лет получили Давронбек и 34-летний Марданбек Вахидовы (родственники или нет, “Граням” не известно), 25-летний Шахбозджон Исроилджонов, 38-летний Толипджан Мирзаджанов, 50-летний Розибай Торакулов и 25-летний Шухратбек Эсанбаев. В зависимости от вмененной роли они объявлены виновными по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе организованной группы), статье 205.3 (прохождение обучения терроризму), части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы) и части 2 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы лицом, осведомленным, что въезд в Россию ему запрещен).

Какие именно сроки назначены каждому из шестерых, ФСБ не поясняет. Можно предположить, что больше всех получил Марданбек Вахидов: он единственный, кому вменялись прохождение обучения терроризму, а также незаконное пересечение границы. В сообщении спецслужбы заявляется, что один из фигурантов прибыл в Россию из Сирии.

Остальные пятеро обвиняемых – Фазлиддин Кодиров, Бехруз Махмудов, Иномджан Расулиллаев, Ш. Умаров и У. Фахридин – осуждены к 6-летним срокам. Всем пятерым вменялись только части 3 статей 222 и 222.1 кодекса.

О задержаниях по делу ФСБ объявила 12 ноября 2016 года. Как утверждается, облавы прошли в тот же день одновременно в Москве и Петербурге. Теракты и убийства, говорится в нынешнем сообщении спецслужбы, фигуранты предполагали фиксировать на видео, а записи публиковать в интернете.

Заявлялось, что деятельность “ячейки” пресекли во взаимодействии с силовиками из Киргизии и Таджикистана.

При этом тогда сообщалось лишь о 10, а не об 11 задержанных.

Как писал “Коммерсант”, семеро мигрантов, схваченных в Петербурге, работали таксистами либо охранниками, а трое задержанных в Москве – продавцами на строительном рынке. Издание заявляло также, что фигуранты намеревались выехать на войну в Сирию, причем не из-за приверженности радикальному исламу, а для того, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине. Такую идею, говорилось в публикации, им подал некий таджик – религиозный фанатик, под влияние которого они подпали.

Между тем Фонтанка.Ру передавала, будто задержанные готовили взрывы в петербургских торговых центрах “Галерея” на Лиговском проспекте и “Академпарк” на проспекте Науки.

В суд дело поступило лишь 24 июля 2018 года. Предварительных слушаний не проводилось. Разбирательство по существу заняло по состоянию на 8 ноября почти 25 заседаний; информации о дальнейших слушаниях в карточке дела на сайте МОВСа нет.

Признали ли подсудимые вину, “Граням” не известно.