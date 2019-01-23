Среда, 23 января 2019

Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Сергея Бровко приговорила 11 мигрантов из стран Средней Азии, объявленных членами “Исламского государства”, к срокам до 18 лет колонии по делу о подготовке “терактов, а также массовых убийств граждан в людных местах”. О решении, вынесенном 23 января, в четверг сообщила ФСБ.

Сроки от 14 до 18 лет получили Давронбек и 34-летний Марданбек Вахидовы (родственники или нет, “Граням” не известно), 25-летний Шахбозджон Исроилджонов, 38-летний Толипджан Мирзаджанов, 50-летний Розибай Торакулов и 25-летний Шухратбек Эсанбаев. В зависимости от вмененной роли они объявлены виновными по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе организованной группы), статье 205.3 (прохождение обучения терроризму), части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы) и части 2 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы лицом, осведомленным, что въезд в Россию ему запрещен).

Какие именно сроки назначены каждому из шестерых, ФСБ не поясняет. Можно предположить, что больше всех получил Марданбек Вахидов: он единственный, кому вменялись прохождение обучения терроризму, а также незаконное пересечение границы. В сообщении спецслужбы заявляется, что один из фигурантов прибыл в Россию из Сирии.

Остальные пятеро обвиняемых – Фазлиддин Кодиров, Бехруз Махмудов, Иномджан Расулиллаев, Ш. Умаров и У. Фахридин – осуждены к 6-летним срокам. Всем пятерым вменялись только части 3 статей 222 и 222.1 кодекса.

О задержаниях по делу ФСБ объявила 12 ноября 2016 года. Как утверждается, облавы прошли в тот же день одновременно в Москве и Петербурге. Теракты и убийства, говорится в нынешнем сообщении спецслужбы, фигуранты предполагали фиксировать на видео, а записи публиковать в интернете.

Заявлялось, что деятельность “ячейки” пресекли во взаимодействии с силовиками из Киргизии и Таджикистана.

При этом тогда сообщалось лишь о 10, а не об 11 задержанных.

Как писал “Коммерсант”, семеро мигрантов, схваченных в Петербурге, работали таксистами либо охранниками, а трое задержанных в Москве – продавцами на строительном рынке. Издание заявляло также, что фигуранты намеревались выехать на войну в Сирию, причем не из-за приверженности радикальному исламу, а для того, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине. Такую идею, говорилось в публикации, им подал некий таджик – религиозный фанатик, под влияние которого они подпали.

Между тем Фонтанка.Ру передавала, будто задержанные готовили взрывы в петербургских торговых центрах “Галерея” на Лиговском проспекте и “Академпарк” на проспекте Науки.

В суд дело поступило лишь 24 июля 2018 года. Предварительных слушаний не проводилось. Разбирательство по существу заняло по состоянию на 8 ноября почти 25 заседаний; информации о дальнейших слушаниях в карточке дела на сайте МОВСа нет.

Признали ли подсудимые вину, “Граням” не известно.