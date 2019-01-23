Среда, 23 января 2019

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев задержан по подозрению в превышении полномочий и получении взятки, сообщает URA.Ru. По делу работают следователи из главного управления СКР и сотрудники ФСБ, сообщил источник издания. В пресс-службе мэрии отрицают информацию о задержании Дегтярева.

Источники Интерфакса сообщают об обысках в городской администрации в связи с “превышением полномочий”.

По данным URA.Ru, уголовное дело может быть связано с продажей крупного участка земли в микрорайоне 9А: при кадастровой стоимости около 250 миллионов рублей он отошел московской компании “Технологии современного управления” по цене, чуть превышающей один миллион. В январе этого года арбитражный суд признал сделку незаконной.

“К Дегтяреву изначально было много вопросов. Он пытался признать сделку незаконной, а потом отозвать иск. Есть версия, что именно за лоббирование интересов застройщика ему дали взятку”, – сообщил источник URA.Ru.

По данным того же издания, показания протви Дегтярева дал вице-мэр Павел Прокопович. Как отмечает источник, 29-летний Прокопович был ближайшим помощником Дегтярева еще со времен работы в законодательном собрании ХМАО. “Прокопович в курсе всех дел мэра, скорее всего он и был посредником в получении взятки, а сейчас пошел на сделку со следствием”, – сказал источник.

Дегтяреву 46 лет, он возглавил городскую администрацию в конце 2016 года.