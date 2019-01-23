Среда, 23 января 2019

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Михаил Белоусов перевел крымскотатарских активистов Кязима Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача, обвиняемых по “делу Веджие Кашка”, из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил на своей ФБ-странице зампред Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Нынешнее решение принято на первых слушаниях по существу дела. Уже после начала разбирательства адвокаты выступили с ходатайствами о смягчении политзекам меры пресечения, и прокурор неожиданно для всех не заявила возражений.

Четвертый фигурант, Асан Чапух, был переведен под домашний арест еще в октябре прошлого года в связи с угрожающим состоянием здоровья: уже в первые недели после отправки в симферопольский СИЗО-1, в декабре 2017 года, политзек перенес микроинсульт. С ходатайством о смягчении ему меры пресечения в суд обратился следователь полиции. Начало процесса дважды – 19 декабря прошлого года и 9 января нынешнего – откладывалось именно из-за того, что Чапух оба раза попадал в больницу.

Между тем проблемы со здоровьем возникли в СИЗО также у Дегерменджи и Аметова. Дегерменджи, имеющий инвалидность III группы в связи с тяжелой формой бронхиальной астмы, в декабре 2017 года из-за отсутствия лечения попал в реанимацию, а с весны 2018-го постоянно содержался в медчасти СИЗО. У Аметова в последние месяцы в изоляторе появились проблемы с сердцем, почками, желудком, давлением и начало ослабевать зрение.

65-летний Чапух – житель Симеиза, председатель Ялтинского регионального меджлиса. 61-летний Аметов и 58-летний Дегерменджи до ареста жили в селе Грушевка (Сувук-Сала) в черте Судака; Аметов возглавлял меджлис села. 52-летний Трубач – житель села Ближнее (Бай-Буга) в черте Феодосии. Дегерменджи – отец Мустафы Дегерменджи, фигуранта “дела 26 февраля”. Трубач – свояк члена Феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова, осужденного условно по делу о сепаратизме.

Всем четверым активистам инкриминированы пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой; до 7 лет колонии). Чапуху дополнительно вменена часть 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение оружия и боеприпасов; до 4 лет).

Согласно фабуле обвинения по 163-й статье, активисты вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к Алие Кашка – внучке 83-летней жительницы села Новокленово (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, – украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября 2017 года в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании ударили прикладом автомата; ей стало плохо. Активистке вызвали скорую; она умерла в машине, не доехав до больницы.

В тот же день был задержан Трубач, на встрече в “Медоборах” не присутствовавший.

24 ноября всех четверых активистов отправили в СИЗО.

На слушания в четверг “потерпевший” Айтан не явился. Как пояснил судья Белоусов, Айтан направил заявление о том, что находится за пределами “России”. Адвокаты возражали против проведения слушаний в отсутствие “потерпевшего”, но судья протесты проигнорировал.

Между тем председатель Меджлиса Рефат Чубаров в комментарии к публикации Джеляла указал, что в действительности Айтан находится в Сочи, и в доказательство поместил скриншот переписки с ним на турецком языке.

Получив эту информацию, адвокаты заявили ходатайство об отправке запроса в государственные структуры относительно реального местонахождения Айтана. Белоусов ходатайство удовлетворил.

После оглашения прокурором обвинительного заключения Чапух, Аметов и Дегерменджи отказались признать себя виновными. Между тем Трубач заявил, что признает вину частично.

Далее в процессе был допрошен ряд свидетелей. В частности, оперативник ЦПЭ Юрий Цымбал рассказал, как “нашел” автоматы дома у Чапуха. Активист потребовал от силовика говорить правду. На это судья Белоусов сделал Чапуху замечание.

По информации “Крымской солидарности”, следующее заседание по делу назначено на 30 января. Начало слушаний в 10:30.