Четверг, 24 января 2019

Коллегия Оболонского райсуда Киева в составе Владислава Девятко (председательствующий), Константина Васалатия и Максима Титова начала оглашение приговора беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене и пособничестве российской агрессии. Об этом сообщает УНИАН.

Януковича, скрывшегося в России, судят заочно. Разбирательство он игнорирует, не выходя даже на видеосвязь с судом.

Бывшему главе государства инкриминированы часть 1 статьи 111 (государственная измена; от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 – часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 – часть 2 статьи 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет).

Слушания по существу дела продолжаются с лета 2017 года. 21 февраля 2018-го по видеосвязи из администрации президента Украины по делу был допрошен нынешний глава государства Петр Порошенко.

В прениях сторон 16 августа прошлого года прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым запросили для подсудимого 15 лет колонии. При этом годом раньше, перед началом процесса, Кравченко заверял, что будет добиваться для обвиняемого пожизненного срока.

Адвокаты Януковича неоднократно затягивали процесс, а также пытались добиться отвода судей.

Для выступления с последним словом подсудимого вызывали четыре раза, однако ни в одну из назначенных дат он на видеосвязь с судом не вышел, причем уважительных причин для этого не было. Накануне последних двух назначенных дат выступления адвокаты Януковича и российские прокремлевские СМИ распространяли информацию о том, будто бы обвиняемый серьезно болен.

Однако, отметил 5 декабря председательствующий Девятко, в представленных адвокатами справках о здоровье Януковича, выданных разными врачами, указаны совершенно разные диагнозы. Кроме того, указал судья, ни в одной из справок не говорится о повреждении у подсудимого головы и органов речи, а потому он в состоянии выйти на связь.

В этой связи было решено вынести приговор, не заслушивая последнего слова подсудимого.

Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года в результате Революции достоинства, которую вызвала его изменническая политика. Он бежал из страны и получил временное убежище в России. Верховная рада лишила Януковича звания президента.

Дело, рассматриваемое сейчас в Оболонском райсуде, – лишь одно из нескольких возбужденных против бывшего главы государства. 6 сентября 2017 года, уже после начала нынешнего процесса, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил еще об одном деле Януковича. Оно квалифицировано по части 1 статьи 109 УК страны (насильственное изменение конституционного строя; от 5 до 10 лет колонии). Экс-президенту вменяется незаконная отмена конституционной реформы 2004 года, позволившая ему получить часть полномочий Верховной рады и Кабмина.

В ноябре 2017-го стало известно, что на Украине по заявлению самого Януковича открыто дело о “насильственном захвате государственной власти”, якобы совершенном в стране в феврале 2014 года.

Между тем в России в июле 2017 года, вскоре после начала заочного суда над Януковичем, был заочно арестован прокурор Кравченко – один из обвинителей в процессе. Ему вменена часть 2 статьи 299 российского УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении; от 5 до 10 лет колонии) за участие в заочном преследовании командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко. На Украине против адмирала возбуждено дело в связи с его причастностью к оккупации Крыма.