Среда, 23 января 2019

15 суток за неуважение к власти, штраф от 3 тысяч до 1 миллиона рублей за распространение недостоверной информации – это новые шаги на пути к прежним понятиям “враг народа” и “антигосударственная агитация и пропаганда”. Сначала это будут неуважение “в неприличной форме”, информация “заведомо недостоверная” и денежные штрафы. Потом “неприличность” и “заведомость” потихоньку исчезнут – сперва из практики и потом из законов, а штрафы превратятся в годы лишения свободы.

Предпринятая властью новая атака на свободу слова не должна вызывать удивления. Подталкиваемая Путиным, правительством и пародийным российским парламентом страна, набирая скорость, катится по наклонной плоскости в болото тоталитаризма. У тирании в принципе нет другого выхода: либо она разжимает оковы и уступает место гражданской свободе, либо зажимает еще больше в надежде, что народ будет бояться за собственную жизнь больше, чем за свое будущее и будущее своих детей.

У нас есть только один способ сопротивляться этим драконовским законам – игнорировать их, не учитывать в своей работе и общественной деятельности. Признать для себя, что принимаемые Госдумой законы противоречат праву и не обязательны к исполнению. Поставим крест на законопослушании – своими дурацкими законами они хотят превратить нас в рабов. Останемся, как это уже бывало раньше, свободными людьми в несвободной стране.