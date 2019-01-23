Среда, 23 января 2019

Верховный суд Дагестана приговорил жителя региона Залима Умаева к 13 с половиной годам строгого режима по обвинениям в нападении с ножом на полицейского на перроне станции Кизилюрт, а также в хранении гранаты. О приговоре, вынесенном в среду, тогда же сообщило Южное управление СКР на транспорте.

Согласно публикации на сайте главка, 31-летний Умаев, житель Чонтаула, Кизилюртовский район, объявлен виновным по статьям 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Между тем в карточке дела на сайте суда вместо 222-й статьи указана часть 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки).

Нападение произошло утром 26 ноября 2017 года. На перроне, стоя друг напротив друга, беседовали двое силовиков: один в полицейском бушлате, другой, с автоматом на плече, – в форме спецподразделения (СКР, однако, называет обоих работниками Тарумовского районного ОВД Дагестана). Умаев, проходя мимо, выхватил нож и нанес силовику в бушлате удар в щеку. Спецназовец схватился за автомат – тогда нападавший бросился на него и попытался отобрать оружие.

Это Умаеву не удалось – тогда он, петляя, побежал от силовиков. МВД и СКР утверждают, что спецназовец делал предупредительные выстрелы. Между тем на записи инцидента, которую сделала полицейская камера видеонаблюдения, было видно, что силовик стрелял не в воздух, а сразу на поражение. После одного из выстрелов Умаев остановился – вероятно, из-за того, что в него попала пуля. Между тем на место подошли еще двое силовиков. Они спрятались за углом здания и остались не замеченными нападавшим. Один из них еще раз выстрелил в Умаева, после чего тот упал.

Обоих раненых – нападавшего и силовика – доставили в больницу. Как передавал “Кавказский узел”, к палате Умаева была приставлена охрана. 28 ноября Советский райсуд Махачкалы на выездном заседании постановил отправить нападавшего, когда он выздоровеет, в СИЗО.

Кроме того, заявляется, что при обыске дома у Умаева обнаружили ручную гранату и взрыватель промышленного производства.

Ранее Умаев судим не был, однако сообщалось, что он подозревался в “активном пособничестве” некоему Дудаеву, убитому члену вооруженного подполья. Прокремлевские СМИ сообщали также, что у нападавшего, по предварительным данным, было два сообщника и их разыскивают. Тем не менее в дальнейшем о сообщниках не упоминалось.

Предварительные слушания по делу прошли 26 октября прошлого года. Разбирательство по существу, стартовавшее 6 ноября, заняло девять заседаний.

Признал ли Умаев вину, не уточняется.