Четверг, 24 января 2019

И.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключил амнистии для узурпатора Николаса Мадуро и его сторонников, если тот откажется от власти. Такое заявление он сделал в интервью Univision.

“Подобные вещи происходили в переходные периоды: это произошло в Чили, это произошло в Венесуэле в 1958 году. Мы не можем исключать чего-либо, но должны быть очень твердыми в будущем”, – ответил Гуайдо на вопрос, затронет ли амнистия узурпатора.

По словам Гуайдо, амнистия гарантирована “всем, кто готов встать на сторону Конституции для восстановления конституционного порядка”.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео не исключил военного вмешательства США в Венесуэле для защиты американцев. “Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших людей”, – заявил он в эфире радиопередачи The Laura Ingraham Show.

Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США 21 января, после того как американский президент Дональд Трамп признал Гуайдо временным президентом. В четверг Мадуро заявил, что решил закрыть американское посольство и все консульства США в Венесуэле. Американским дипломатам дан срок до воскресенья, чтобы покинуть страну.

Как заявил Помпео, США сохраняют отношения с Венесуэлой и будут строить их через правительство Гуайдо. При этом Госдепартамент решил отозвать из Венесуэлы часть дипломатов, чья деятельность “не носит срочного характера”.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро. Как сообщается на сайте Кремля, российский президент “выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса” и “подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права”.

Гуайдо принял президентскую присягу в понедельник на оппозиционном митинге. Он заявил, что намерен сместить Мадуро при поддержке военных и провести свободные выборы. Кроме США Гуайдо в качестве президента признали лидеры Бразилии, Колумбии, Аргентины, Чили, Эквадора, Коста-Рики, власти Перу, Эквадора, Парагвая, Гондураса, Панамы, генсек Организации американских государств Луис Альмагро, а также власти Канады, Грузии и Албании.

Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что “вся Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы”. По его словам, Национальная ассамблея, в отличие от Мадуро, “владеет демократическим мандатом от граждан Венесуэлы”. С аналогичным заявлением выступила внешнеполитический представитель ЕС Федерика Могерини.

Поддержку Мадуро в свою очередь выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также власти Кубы. В МИДе Мексики заявили, что по-прежнему считают Мадуро президентом Венесуэлы.