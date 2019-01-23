Среда, 23 января 2019

Лидер “России будущего” Алексей Навальный объявил в своем блоге о создании профсоюза, задачей которого назвал добиться повышения зарплат бюджетникам. “Я подчеркиваю, что проект неполитический в том плане, что тут никто не должен любить меня и не любить Путина”, – заверил он.

В России, по словам Навального, “людям просто недоплачивают”. Происходит это, по его словам, из-за монополизма на рынках. “80 процентов экономики контролирует государство, почти все оставшееся – олигархи”, – отметил политик. Занижение зарплат он назвал, “возможно, самым главным коррупционным проявлением в нашей стране”. “Собственно, – указал Навальный, – это, например, главный фактор, почему российские олигархи такие богатые и почему их состояние растет даже сейчас, на падающем рынке”.

Независимые профсоюзы в России есть, продолжил Навальный, и “Россия будущего” с ними сотрудничает. В качестве примера такого профсоюза он привел Альянс врачей. Однако подобных независимых структур очень немного, заметил политик. Поэтому, заключил он, необходимо развернуть широкое профсоюзное движение.

Решение начать это движение с защиты интересов бюджетников Навальный объяснил тем, что “первый шаг должен быть очень четкий и там, где власть-работодатель не сможет спорить с нами ни юридически, ни политически, ни морально”.

Повышение зарплат бюджетникам, заметил политик, – “суть майских указов Путина, его главное предвыборное обещание и священная корова”. В России есть 11 категорий работников (около 6 миллионов человек), зарплата которым не может начисляться работодателем произвольно – она должна быть привязана к средней зарплате в регионе.

Средняя зарплата для каждого региона, продолжил Навальный, определяется Росстатом. Одна часть бюджетников, относящихся к названным 11 категориям профессий, должны получать 100 процентов средней зарплаты, другая – 200 процентов. Например, пояснил он, врач в Петербурге должен получать 118,6 тысячи рублей в месяц, учитель в Свердловской области – 36,4 тысячи, а воспитатель детсада в Москве – 84,5 тысячи рублей.

“Кто-то может получать больше – пожалуйста, – заметил политик. – Кто-то может получать немного меньше. Но никто не должен получать намного меньше”.

Однако в действительности, указал Навальный, “всем платят гораздо меньше”. “За пределами Москвы – так повально”, – констатировал он.

Проблем, по словам политика, три: первая – людей обманывают; вторая – работники не знают, какая зарплата им положена; третья – они боятся и не понимают, как защитить свои права.

Решить эти проблемы, заверил Навальный, поможет созданный профсоюз. “За этой штукой – куча юристов, пишущих жалобы, – написал он. – За этой штукой – куча youtube-каналов, один из которых имеет 2,5 миллиона подписчиков, а еще у одного их больше 700 тысяч. За этой штукой – 42 отделения по всей стране. Это – боевой инструмент борьбы за обещанную зарплату для 6 миллионов человек, из которых миллиона 4 ее точно недополучают”.