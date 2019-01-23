Среда, 23 января 2019

Коллегия Оболонского райсуда Киева в составе Владислава Девятко (председательствующий), Константина Васалатия и Максима Титова заочно приговорила беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам колонии за государственную измену и пособничество российской агрессии. Об этом сообщает “Украинская правда”.

Янукович признан виновным по части 1 статьи 111 (государственная измена), части 5 статьи 27 – части 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия) и части 5 статьи 27 – части 2 статьи 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).

В прениях сторон 16 августа 2018 года прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым запросили для Януковича 15 лет колонии. При этом годом раньше, перед началом процесса, Кравченко заверял, что будет добиваться для обвиняемого пожизненного срока.

Слушания по существу дела продолжались с лета 2017 года. 21 февраля 2018-го по видеосвязи из администрации президента Украины в процессе был допрошен нынешний глава государства Петр Порошенко.

Адвокаты подсудимого неоднократно затягивали процесс, а также пытались добиться отвода судей.

Сам Янукович, скрывающийся в России, игнорировал разбирательство. Так, для выступления с последним словом подсудимого вызывали четыре раза, однако ни в одну из назначенных дат он на видеосвязь с судом не вышел. В этой связи судьи решили вынести приговор, не заслушивая последнего слова подсудимого.

Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года в результате Революции достоинства, которую вызвала его изменническая политика. Он бежал из страны и получил временное убежище в России. Верховная рада лишила Януковича звания президента.

Дело, рассматриваемое сейчас в Оболонском райсуде, – лишь одно из нескольких возбужденных против бывшего главы государства. 6 сентября 2017 года, уже после начала нынешнего процесса, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил еще об одном деле Януковича. Оно квалифицировано по части 1 статьи 109 УК страны (насильственное изменение конституционного строя; от 5 до 10 лет колонии). Экс-президенту вменяется незаконная отмена конституционной реформы 2004 года, позволившая ему получить часть полномочий Верховной рады и Кабмина.

В ноябре 2017-го стало известно, что на Украине по заявлению самого Януковича открыто дело о “насильственном захвате государственной власти”, якобы совершенном в стране в феврале 2014 года.

Между тем в России в июле 2017 года, вскоре после начала заочного суда над Януковичем, был заочно арестован прокурор Кравченко – один из обвинителей в процессе. Ему вменена часть 2 статьи 299 российского УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении; от 5 до 10 лет колонии) за участие в заочном преследовании командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко. На Украине против адмирала возбуждено дело в связи с его причастностью к оккупации Крыма.