Четверг, 24 января 2019

В Совете Федерации разработан законопроект об обязательной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, по уникальному номеру IMEI, сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Законопроект разработала первый замглавы Совета Федерации Людмила Бокова с группой парламентариев. В ближайшее время его внесут в Госдуму.

Предлагается обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по IMEI. Физические лица смогут самостоятельно регистрировать свои устройства через сайт госуслуг. Речь идет не только о мобильниках, но и о планшетных компьютерах, ноутбуках и других устройствах. “Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера”, – пояснила Бокова.

От регистрации будут освобождены устройства въезжающих в Россию иностранцев, которые пользуются sim-картами зарубежных операторов.

Купленный за рубежом телефон необходимо будет зарегистрировать в течение нескольких месяцев, иначе он будет заблокирован. “Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован”, – сказала Бокова. Будет также предусмотрена возможность блокировки телефона в случае кражи.

Для уже используемых телефонов авторы законопроекта запланировали “амнистию”, которая продлится от 3 до 5 лет, после чего устройство необходимо будет зарегистрировать.

По словам Боковой, регистрация будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей.

Предполагается создать централизованную базу IMEI-кодов мобильных устройств. Ее будет хранить Научно-исследовательский институт систем связи и управления Россвязи, база будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA. Будет создано несколько списков телефонов: в “черный” попадут незаконно ввезенные устройства, заблокированные по запросу силовиков, в “серый” и список исключений – временно функционирующие на период проверки законности ввоза и покупки, в “белый” – полностью функционирующие.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов, а также помочь идентифицировать устройства, используемые для общения “террористами”. Как пояснила Бокова, сейчас выход в интернет или звонок с телефона идентифицируются в сети оператора связи по нескольким параметрам – абонентскому номеру, номеру sim-карты, номеру обслуживающей абонента базовой станции, IMEI-коду устройства.

“Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации”, – уточнила Бокова.