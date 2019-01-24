Четверг, 24 января 2019

В Нальчике застрелены трое граждан, напавших с ножами на гаишников. Об этом сообщает кабардино-балкарский главк СКР.

Как утверждается, инцидент произошел около 18 часов на углу улиц Идарова и Суворова. Инспектора ДПС остановили некую машину для проверки документов. В это время к ним подошли четверо неизвестных и, “воспользовавшись тем, что внимание инспекторов было сосредоточено на проверке автомашины”, предприняли атаку. Один из силовиков получил ранения туловища.

Гаишники открыли огонь. Единственный выживший из нападавших доставлен в больницу с ранением. Пострадавший полицейский также госпитализирован; по сведениям “Кавказского узла”, он находится в реанимации. Силовика оперируют.

“Мэш” передал несколько иную информацию. По данным паблика, на месте погибли лишь двое участников атаки, а третий умер уже в больнице. Заявлялось также, что нож у нападавших был только один. Гаишников, сообщил “Мэш”, было трое.

Региональный главк СКР открыл дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающей от 12 лет колонии до смертной казни (фактически – в связи с мораторием на эту меру наказания – до пожизненного срока).