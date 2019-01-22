Вторник, 22 января 2019

ФСБ провела обыски у двух жителей аннексированного Крыма, которые, по ее утверждению, состоят в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана, формируемом на континентальной Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Дела открыты по части 2 статьи 208 российского УК (участие в незаконном вооруженном формировании), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии.

“Крымская солидарность” уточнила, что один из обысков прошел в доме семьи Арифовых в микрорайоне Фонтаны в Симферополе. Силовики явились в 6 утра и удалились в 8:30. Дело открыто против дочери главы семьи Эвелины Арифовой, которая сейчас находится на континентальной Украине. Родителям Арифовой сотрудники ФСБ вручили некую повестку на пятницу – в каком качестве их вызывают, не уточняется.

Сама Арифова в комментарии “Крым.Реалиям” заметила: “Как стало известно из СМИ, они вручили повестку, что меня обвиняют в уголовном преступлении, что я участник незаконного вооруженного формирования. На самом деле я участвую в гражданском формировании и никакого отношения к оружию не имею. Я гражданка Украины и отстаиваю свою страну. Мои родители никакого отношения к этому не имеют. ФСБ пытается запугать и вытеснить крымских татар из Крыма”.

Эвелина Арифова. Фото: krymr.com

После обеда выяснилось, что второй обыск был проведен у Эльмиры Абултаровой в бывшем селе Даниловке, ныне входящем в черту пгт Красногвардейское (Курман), одного из райцентров Крыма. Силовики, прибывшие в 6:30 утра, заявили хозяйке, что по делу подозревается один из ее сыновей Бекир Абултаров, который, как можно заключить из контекста, также находится на континентальной Украине. Были изъяты мобильники и ноутбук; оружия и наркотиков, о поиске которых также заявили визитеры, в доме не обнаружили.

Силовики, рассказала Абултарова, вели себя довольно корректно, однако постановления об обыске не выдали и сфотографировать оригинал также не позволили.

Известно уже о двух делах о членстве в НВФ, сфабрикованных в Крыму против представителей коренного народа. 20 марта 2018 года РИА “Новости” сообщало об аресте 24-летнего жителя региона, которому также вменялось участие в батальоне им. Челебиджихана. Утверждалось, что с декабря 2016 по октябрь 2017 года крымчанин “принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации”. Имя арестованного не уточнялось, так же как и то, какие “боевые действия” имеются в виду.

30 октября был задержан и на другой день арестован 22-летний Дилявер Гафаров, житель села Жемчужина Крыма Кировского района. По версии ФСБ, Гафаров “прошел военную подготовку под руководством инструкторов, участвовавших в боевых действиях на Украине”, а в 2016-2018 годах был бойцом батальона им. Челебиджихана и активистом его гражданского корпуса – общественного объединения “Аскер”. В числе прочего Гафарову вменили участие в гражданской блокаде Крыма.

Кроме того, силовики заявляли, что с батальоном им. Челебиджихана был связан инвалид I группы Эдем Бекиров, отправленный в СИЗО по сфабрикованному делу об обороте патронов и тротила.