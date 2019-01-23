Среда, 23 января 2019

Забайкальский крайсуд приговорил москвича Ярослава Рогожникова к трем годам колонии по обвинению в ложных телефонных сообщениях о минировании Госдумы, Останкинского телецентра и забайкальского регионального УМВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ.

Когда именно вынесен приговор, не уточняется. Он уже вступил в законную силу.

Какая норма УК была вменена Рогожникову, агентство также не поясняет. В мае прошлого года, после задержания москвича, РБК передавал, что ему инкриминировали часть 3 статьи 207 кодекса (заведомо ложное сообщение о теракте в целях дестабилизации деятельности органов власти), предусматривающую от 6 до 8 лет колонии. Таким образом, если дело не было переквалифицировано, подсудимый получил срок ниже нижнего предела.

Рогожников был арестован 21 мая. Согласно фабуле дела, 18 мая, находясь в Чите, он сделал несколько звонков в полицию, сообщив о взрывных устройствах, якобы заложенных в Москве и столице Забайкалья. Как утверждали в УФСБ, на проверку этих ложных сообщений “были отвлечены значительные силы органов правопорядка в обоих городах”.

“Согласно заключению судебно-психологической экспертизы, каким-либо хроническим психическим заболеванием или расстройством Рогожников не страдает. Ранее он был дважды судим за совершение аналогичных преступлений в других регионах России”, – отметили в спецслужбе.