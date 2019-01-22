Вторник, 22 января 2019

В Южно-Сахалинске и двух райцентрах Сахалинской области – Невельске и пгт Ноглики – в воскресенье прошли обыски по делу иеговиста Сергея Кулакова. Об этом в среду сообщили “Свидетели Иеговы в России”.

Дело против 57-летнего Кулакова, жителя Невельска, открыл 24 декабря прошлого года следователь областного УФСБ Д. Мыльников. Оно квалифицировано по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 6 до 10 лет колонии. Как утверждается в постановлении, с осени 2017 года Кулаков возглавляет общину невельских иеговистов, организуя собрания, богослужения, религиозное обучение и решая вопросы материального обеспечения общины.

Санкции на обыски выдала 17 января судья Южно-Сахалинского горсуда Галина Мастеркова.

Силовики явились как минимум по 11 адресам. 20 января в 11:10 в Ногликах была взята штурмом квартира 47-летнего Александра Рындина, который в это время принимал гостей. Вооруженные силовики из ФСБ ударили хозяина в лицо и повалили на пол. Обыск продолжался пять часов. Затем верующего увезли в спецслужбу на допрос.

14-летнего ребенка Рындина подвергли допросу в присутствии понятых, учителя из его школы и двух спецназовцев.

Гостей увезли для проведения обысков в их собственных квартирах, после чего также допросили. В числе допрошенных были две 80-летние женщины.

При обысках силовики изъяли электронную технику, книги, фотографии, а в одной квартире – также поздравительную открытку молодоженам с надписью “Будьте примером в любви и верности Иегове и друг другу”.

После допросов всех верующих отпустили. Как можно заключить из публикации, Кулаков также задержан не был.

11 декабря прошлого года Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека заявил: “Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю”. Он также заметил: “Есть и список, например, организаций, по которым тоже имеются сведения о том, что они причастны к экстремизму и терроризму. Их 489, из них 404 – это свидетели Иеговы (Управленческий центр и региональные общины. – Ред.)… Много, может быть, есть претензий к свидетелям Иеговы – они кровь не переливают, в больницу детей не отправляют, – но они уж точно не призывают к насилию и не осуществляют его… Хочется выразить надежду на то, что антиэкстремистское законодательство будет, скажем так, модерироваться в соответствии с требованиями общества и в соответствии с реальным уровнем преступности”.

Как указывают “Свидетели Иеговы в России”, нынешние обыски у их единоверцев – первые с момента декабрьского выступления Путина.