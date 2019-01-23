Среда, 23 января 2019

В прениях сторон по делу орловского иеговиста Денниса Кристенсена прокурор уголовно-судебного управления областной прокуратуры Иван Фомин запросил для подсудимого шесть с половиной общего режима. Об этом сообщают “Свидетели Иеговы в России”.

46-летнему плотнику Кристенсену, подданному Дании, вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая срок от 6 до 10 лет. Он обвиняется в руководстве городской общиной иеговистов.

Кристенсен был задержан 25 мая 2017 года и отправлен в СИЗО. Он стал первым в постсоветской России иеговистом, лишенным свободы за религиозные убеждения.

В СИЗО у политзека отобрали Библию. Медицинская помощь ему не оказывалась.

Процесс ведет судья Железнодорожного райсуда Орла Алексей Руднев. Предварительные слушания прошли в три заседания 19-22 февраля 2018 года. Разбирательство по существу продолжается с 26 февраля; состоялось уже свыше 70 заседаний процесса.

Кристенсен вину не признает.

В Орле датчанин поселился в конце 2000-х годов, женившись на местной жительнице. Он регулярно участвовал в добровольных работах по благоустройству города.