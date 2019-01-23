Среда, 23 января 2019

Судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Александр Осипов отправил члена федерального совета “Открытой России” Анастасию Шевченко, фигурантку дела о “нежелательной” организации, под домашний арест на срок до 17 марта. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

На заседание Шевченко привели в наручниках. Адвокат “Правозащиты “Открытки” Сергей Ковалевич настаивал на освобождении активистки под подписку о невыезде или залог. Он указывал, что дома у Шевченко двое несовершеннолетних детей, а еще один ребенок, тяжелобольной, находится в интернате, поэтому ей необходима свобода передвижения.

Однако следователь СКР Александр Толмачев вопреки тому, что загранпаспорт у подозреваемой при обыске изъяли, заявлял, будто она может скрыться. Прокурор Андрей Шаров ходатайство о домашнем аресте поддержал.

Шевченко была задержана в понедельник после обыска и отправлена в ИВС до суда о мере пресечения. По статье 284.1 УК (неоднократное осуществление деятельности “нежелательной” организации) активистке грозит от 2 до 6 лет колонии. Делом занимается 1-е управление центрального главка СКР, базирующееся в Ростове.

Обыски по делу прошли в Ростове также у других членов ОР: координатора регионального отделения Елены Меньшениной и активистов Антона Приходько и Ольги и Ирины Зениных. Также обыск прошел у бывшего активиста движения Николая Кладового.

Кроме того, в Казани обыск по этому же делу был проведен у другого члена федерального совета ОР, юриста “Правозащиты “Открытки” Эльзы Нисанбековой, а в Ульяновске – у координатора регионального отделения ОР Алексея Лысякова и активистки движения Анастасии Олейник. Нескольких ульяновских активистов вызвали на допросы.

Дело по статье 284.1, введенной в кодекс еще в 2015 году, возбуждено в России впервые. Ранее Шевченко и целый ряд других активистов ОР в разных регионах были оштрафованы по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности “нежелательной” организации). При этом российское движение ОР, в отличие от двух одноименных британских организаций бывшего олигарха Михаила Ходорковского, в список “нежелательных” не включена.

Это второй за несколько дней случай уголовного преследования активистов ОР. 17 января подо Псковом были задержаны координатор регионального отделения движения Лия Милушкина, а также ее муж – активист штаба Навального Артем Милушкин. По сфабрикованному обвинению в сбыте амфетаминов обоим грозит от 10 до 20 лет колонии. В пятницу Артема Милушкина отправили в СИЗО, а его жену – под домашний арест. Сообщалось, что после задержания оба оппозиционера объявили голодовку.

В понедельник во Пскове был задержан активист ОР Дмитрий Семеновский. Его местонахождение оставалось неизвестным до вечера вторника. Затем выяснилось, что оппозиционера арестовали на четверо суток по части 1 статьи 6.9 КоАП (отказ пройти по требованию должностного лица медосвидетельствование на наркотическое опьянение).