Вторник, 22 января 2019

В Венесуэле спикер Национальной ассамблеи, 35-летний лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны вместо узурпатора Николаса Мадуро и принял президентскую присягу. Об этом сообщает Reuters.

“Я клянусь взять на себя все полномочия президента, чтобы положить конец узурпации”, – объявил спикер парламента на многотысячном митинге. По словам Гуайдо, он намерен сместить Мадуро при поддержке военных и провести свободные выборы.

.@Almagro_OEA2015: Congratulations to @jguaido interim President of #Venezuela. You have our recognition to move forward the country's return to democracy #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/zJ2UiykvMg

— OAS (@OAS_official) 23 января 2019 г.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не поддержит Гуайдо. “Мы, солдаты родины, не признаем президента, навязанного темными силами и самопровозглашенного вопреки закону. Армия защищает нашу Конституцию и гарантирует суверенитет”, – заявил Лопес.

Президент США Дональд Трамп официально признал Гуайдо законным лидером Венесуэлы. “Граждане Венесуэлы слишком долго страдали в руках нелегитимного режима Мадуро”, – написал Трамп в твиттере.

“Соединенные Штаты признают Хуана Гуайдо новым временным президентом Венесуэлы и решительно поддерживают его смелое решение взять на себя эту роль в соответствии со статьей 233 конституции Венесуэлы и при поддержке Национального собрания для восстановления демократии в Венесуэле”, – заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он призвал Мадуро “уступить дорогу легимному лидеру, отражающему волю народа Венесуэлы”.

Как сообщает Globovision, Мадуро объявил о разрыве диплотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа на отъезд. Он обвинил США в попытке совершить государственный переворот и установить в Венесуэле “марионеточную власть”.

Поддержку Гуайдо выразили лидеры Бразилии, Колумбии, Аргентины, Чили, Эквадора, Коста-Рики, власти Перу, Эквадора, Парагвая, Гондураса, Панамы, генсек Организации американских государств Луис Альмагро. Между тем МИД Мексики заявил, что по-прежнему считает Мадуро президентом Венесуэлы.

Вслед за США легитимным временным президентом Гуайдо признали Канада и Грузия. Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что “вся Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы”. По его словам, Национальная ассамблея, в отличие от Мадуро, “владеет демократическим мандатом от граждан Венесуэлы”. С аналогичным заявлением выступила внешнеполитический представитель ЕС Федерика Могерини.

Мадуро, обращаясь к толпе своих сторонников с балкона президентского дворца, сообщил, что ему выразили поддержку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Боливии Эво Моралес, а также власти Кубы.

“Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой”, – процитировал Эрдогана его представитель Ибрагим Калын.

Представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Фейсбуке, что Запад “в ручном режиме меняет власть” в Венесуэле. По ее словам, на этом примере “хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств”.

По данным Reuters, администрация Трампа сообщила американским энергетическим компаниям, что в случае ухудшения политической ситуации в Венесуэле может ввести санкции на торговлю добытыми в стране углеводородами.

Гуайдо объявил себя главой государства на фоне массовых протестов против Мадуро, которые продолжаются уже несколько дней. В Каракасе демонстранты скандируют “Мадуро, уходи” и “Гуайдо в президенты”. Полиция в нескольких районах столицы применила для разгона протестующих слезоточивый газ.

Накануне в ходе протестов погибли четыре человека: 16-летний молодой человек был застрелен в Каракасе, еще три человека во вторник вечером были застрелены в городе Боливар на юге Венесуэлы при ограблении продуктового магазина, последовавшем за акцией протеста.

В понедельник группа военных устроила в Каракасе выступление против режима Мадуро, захватив блокпост в километре от его резиденции. Восстание было подавлено.

10 января состоялась инаугурация Мадуро на второй президентский срок. Однако итоги президентских выборов, прошедших еще в мае прошлого года, демократические страны признать отказались. Соответственно, после 10-го числа они не признают Мадуро президентом.

Гуайдо, занявший пост спикера 5 января, сразу после избрания призвал армию выступить против Мадуро, если тот останется на посту президента после 10-го числа. 15 января Национальная ассамблея объявила бывшего президента узурпатором и призвала США, государства – члены Евросоюза и ряд латиноамериканских стран запретить в их банках “любое движение ликвидных государственных активов Венесуэлы”. В тот же день вице-президент США Майк Пенс в телефонном разговоре с Гуайдо выразил поддержку Национальному собранию как единственному легитимному органу власти в Венесуэле.

В прошлом году Россия подписала с Венесуэлой соглашение о реструктуризации долга по госкредиту. Каракас должен Москве 3,15 миллиарда долларов.