Вторник, 22 января 2019

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал на срок до 23 марта крымского татарина Эдема Кадырова, подозреваемого по делу о членстве в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана, который формируется на континентальной Украине. Об этом сообщается на сайте суда; имя политзека позже уточнил на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк.

Кадырову вменена часть 2 статьи 208 российского УК (участие в незаконном вооруженном формировании), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Дело ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

Адвокат – как можно заключить из имеющейся информации, назначенный – ходатайствовал о более мягкой мере пресечения, однако судья, имя которого в публикации не уточняется, доводы защитника проигнорировал.

О задержании 25-летнего Кадырова ранее в среду написало со ссылкой на УФСБ коллаборантское агентство “Крыминформ”. Как утверждалось, в “следственно-оперативных мероприятиях” спецслужбы участвовало и ее погрануправление. Где и когда именно прошло задержание, не пояснялось; по информации Наумлюка, крымского татарина схватили ранее в среду.

В батальон, заявила ФСБ, Кадыров вступил в 2016 году. Он прошел там “специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием”, а далее будто бы охранял вице-президента Всемирного конгресса крымских татар и лидера общественной организации “Аскер” Ленура Ислямова (в сообщении спецслужбы назван командиром батальона) и выполнял поставленные Ислямовым задачи.

Агентство также распространило видеозапись задержания Кадырова и фотографии с обыска у него в доме – в каком городе или селе, также не уточнялось. Лицо подозреваемого на видео и всех фото скрыто.

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Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram) 23 Янв 2019 в 3:54 PST

Между тем Ислямов в комментарии ATR заявил, что никогда не видел Кадырова. “У нас в Крыму нет членов батальона, все они дислоцируются на админгранице и все здесь, в расположении части”, – добавил политик.

Рано утром в среду ФСБ провела в Крыму обыски по двум другим делам батальона Челебиджихана, также квалифицированным по части 2 статьи 208 российского УК. Первый прошел в Симферополе в семье Арифовых. Дочь хозяев Эвелина Арифова – замкомандира “Аскера”. Второй обыск был проведен в пгт Красногвардейское (Курман) у Эльвиры Абултаровой. Подозревается ее сын Бекир Абултаров. Ислямов, однако, заявил ATR, что Абултаров ему не известен и в “Аскере” никогда не состоял.

Хотя в нынешнем комментарии Ислямова упоминаются батальон и его войсковая часть, в действительности такого формирования не существует. Как отмечают “Крым.Реалии”, Меджлис крымскотатарского народа с 2016 года добивается, чтобы на основе “Аскера” был образован крымскотатарский батальон Нацгвардии Украины. Все необходимые документы были направлены на рассмотрение президенту страны Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову. Тем не менее вопрос до сих пор не решен.

Несмотря на это, ранее оккупационные власти Крыма возбудили уже несколько дел о членстве в батальоне Челебиджихана. Их фигуранты отправлены в СИЗО.