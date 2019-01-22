Вторник, 22 января 2019

Один из пассажиров рейса “Аэрофлота” Сургут – Москва после вылета потребовал развернуть самолет и отправить его в Афганистан. Об этом сообщают “Сибирь.Реалии”.

На борту самолета находились 75 человек – 7 членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе 5 детей.

Виновник инцидента – 41-летний сургутский бизнесмен Павел Шаповалов, имеющий в городе несколько торговых точек. Как позже сообщил СКР, бизнесмен был судим по статье 167 УК (умышленное повреждение имущества). На самолет Шаповалов сел пьяным. Он попытался прорваться в кабину пилотов и утверждал, что у него есть оружие.

В 14:55 по местному времени (12:55 мск) самолет развернулся над городом Югорском у границы Югры со Свердловской областью, направился в обратную сторону и сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Как сообщается, экипаж убедил пассажира, что самолету нужно дозаправиться.

Аэропорт Ханты-Мансийска оцепили; как передает “Медиазона”, в дальнейшем оцепление расширяли. На объект выехал вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев.

Сразу после 18 часов (16 часов мск) Mash передал, что самолет берут штурмом. Вскоре появилась видеозапись задержания Шаповалова. По информации паблика, задержанный “очень пьян”.

Как утверждается, у Шаповалова действительно был пистолет.

СКР возбудил против задержанного дело по пункту “в” части 2 статьи 211 УК (угон самолета с угрозой применения насилия). Эта норма предусматривает от 7 до 12 лет колонии. Оперативное сопровождение по делу ведет ФСБ.