Среда, 23 января 2019

Алексей Громов-младший, сын первого замруководителя администрации президента – куратора СМИ Алексея Громова, ведет бизнес с олигархом Олегом Дерипаской. Об этом сообщается в расследовании “Проекта”.

В 2017 году 24-летний на тот момент Громов-младший приобрел 10-процентную долю в фирме, владеющей литейно-механическим заводом СКАД в Дивногорске, пригороде Красноярска. Завод производит алюминиевые колесные диски для автомобилей. Его доля на российском рынке оценивается в 20 процентов; в частности, СКАД – единственный поставщик колесных дисков для работающих в стране заводов Ford. Выручка СКАД оценивается более чем в 2 миллиарда рублей в год.

67 процентов фирмы – владельца завода принадлежит “Русалу” Дерипаски.

Между тем Анна Громова, жена кремлевского чиновника, вместе с Дерипаской выступила учредителем Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества при церкви Спаса Нерукотворного в селе Усово на Рублевке. Церковь была построена в 2010 году по инициативе епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которого называют духовником Владимира Путина. Анна Громова была куратором стройки, помощь в финансировании которой оказывала “Роснефть”. Путин лично присутствовал на освящении церкви патриархом Кириллом.

В 2017 году Елизаветинско-Сергиевское общество получило из бюджета свыше 5 миллионов рублей.

В начале 2018-го, когда Дерипаска оказался в центре скандала с проституткой Настей Рыбкой, некоему крупному медиаменеджеру позвонили из Кремля и порекомендовали аккуратно освещать события и не сильно критиковать олигарха.

Кроме того, “Проект” сообщает о связях Громова с другим олигархом – Романом Абрамовичем. В феврале 2017 года Громов-младший купил у Абрамовича долю 33,3 процента в фирме “МКМ-логистика”, занимающейся вывозом мусора. Отмечается, что Абрамович – крупный игрок на медиарынке, который курирует кремлевский чиновник. На момент сделки олигарху принадлежало 24 процента Первого канала. Помимо этого, в 2013 году “МКМ-логистика” получила два государственных контракта общей стоимостью 40 миллиардов рублей (1,2 миллиарда долларов по тогдашнему курсу) за вывоз мусора из двух округов Москвы. Вице-мэр столицы Александр Горбенко – давний товарищ Громова-старшего.

Однако уже спустя полгода сын кремлевского чиновника продал свою долю в “МКМ-логистике” Михаилу Чигиринскому – сыну Александра Чигиринского, многолетнего партнера Абрамовича. Стоимость “МКМ-логистики” оценивается в 2,1-2,3 миллиарда рублей. Таким образом, Громов-младший мог выиграть от сделки свыше 700 миллионов рублей.