Четверг, 24 января 2019

Истребитель Су-27 ВКС России был поднят на перехват шведского самолета над Балтийским морем, сообщает пресс-служба российского Минобороны. Утверждается, что самолет-разведчик Gulfstream приближался к российской границе без включенного транспондера. На какое расстояние он приблизился, не уточняется.

“Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его” и “после удаления иностранного самолета от государственной границы РФ” вернулся на базу, говорится в сообщении.

Телеканал “Звезда” опубликовал видео инцидента.

Страны Балтии и Северной Европы неоднократно обвиняли Россию в нарушении их воздушного пространства.

В начале января Минобороны потребовало права сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту в случае нарушения границы. Действующее правительственное постановление допускает применение оружия против гражданских самолетов лишь “при наличии сведений об отсутствии на борту воздушного судна-нарушителя пассажиров”.