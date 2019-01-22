Вторник, 22 января 2019

Судья подконтрольного России Ялтинского горсуда Крыма Владимир Романенко снял судимость с украинской активистки Ларисы Китайской, отбывавшей условный срок 1 год 10 месяцев по делу об экстремизме за публикацию в Фейсбуке неких комментариев. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Решение вынесено в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды), по которой осудили активистку.

Запрет на выезд из Ялты, наложенный на Китайскую на время двухлетнего испытательного срока, отменен. На Росфинмониторинг возложена обязанность исключить активистку из списка “террористов” и “экстремистов”.

С представлением в суд 9 января – в первый рабочий день нынешнего года – обратилась уголовно-исполнительная инспекция ФСИН. О слушаниях, рассказала Китайская “Крым.Реалиям”, ее уведомили накануне. “Думала, что будет заседание о нарушении режима”, – заметила она. Заседание, занявшее несколько минут, свелось к оглашению Романенко резолютивной части решения.

До аннексии Крыма Китайская была депутатом совета Гаспры – поселка в черте Ялты. В 2010 году выдвигалась на пост мэра этого поселка, однако, как и ряд других претендентов, оппозиционных Партии регионов, не сумела зарегистрировать избирательный счет и не была допущена к выборам. В феврале 2014-го Китайская организовывала в Ялте акции солидарности с Евромайданом.

После захвата полуострова Россией активистка поселилась на континентальной Украине. Осенью 2014 года баллотировалась в Верховную раду, но проиграла выборы. Позже она не отрицала наличие у себя российского паспорта, хотя и заявляла, что не признает себя гражданкой России.

Китайская неоднократно приезжала по делам в Ялту, где у нее осталась квартира. В июле 2016-го активистка прибыла туда в очередной раз.

18 июля того же года оперативники ФСБ задержали Китайскую. В доме у нее прошел обыск; протокол не составлялся. В последующие два дня оперативники терроризировали активистку и ее родственников, постоянно наведываясь в квартиру и требуя проехать на допрос. При этом дело дело на тот момент не было – о его возбуждении активистку уведомили лишь 12 августа. С тех пор Китайская находилась под подпиской о невыезде.

21 июля 2016-го прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело о преследовании активистки. Оно открыто по статьям 146 (незаконное лишение свободы) и 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.

Почему Китайская не выехала на континент до возбуждения дела, непонятно. Возможно, причина состояла в том, что, как позже сообщила активистка, после обыска за ней и ее домом следили, причем делали это демонстративно.

26 декабря 2017 года тот же судья Романенко, который теперь снял с Китайской судимость, приговорил активистку к двухлетнему условному сроку. 15 марта 2018-го судья верховного суда аннексированного Крыма Юрий Латынин уменьшил этот срок на два месяца.

Как отмечали адвокаты Китайской, в деле нет ни одного прямого доказательства, подтверждающих, что комментарии, за которые осудили активистку, оставлены именно ею.