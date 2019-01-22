Вторник, 22 января 2019

Болгария объявила об отказе от практики предоставления гражданства иностранцам в обмен на инвестиции. Об этом сообщает “Голос Америки” со ссылкой на Минюст восточноевропейской страны.

Такое решение министерство объяснило стремлением Болгарии присоединиться к Шенгенскому соглашению.

Кроме того, Минюст объявил, что Болгария лишила гражданства российского мультимиллионера Сергея Адоньева. Этот шаг ведомство мотивировало тем, что в США его около 20 лет назад признали виновным в мошенничестве.

Как уточняет “Радио Свобода”, Адоньева лишили гражданства еще в мае прошлого года, однако публично об этом до сих пор не объявлялось.

Адоньев занимает 147-е место в списке богатейших людей России, составляемом Forbes. Его состояние оценивается в 700 миллионов долларов. В президентскую кампанию 2018 года миллионер спонсировал кандидата Ксению Собчак.

Известие о лишении миллионера гражданства появилоась накануне мировой премьеры фильма русского режиссера Ильи Хржановского “Дау”, которая пройдет в Париже. Адоньев был спонсором этой дорогостоящей картины.

“Биволъ” в своем прошлогоднем расследовании писал, что гражданство Адоньеву предложили в 2008 году в обмен на обещание вложить в экономику Болгарии 10 миллионов евро. Однако, получив паспорт, он даже не приобрел недвижимости в этой стране. В том же 2008-м на частной квартире в Пловдиве была зарегистрирована фирма российского миллионера. Владелец этой квартиры – торговец оружием Васил Наниш, разыскиваемый Болгарией по линии Интерпола за участие в организованной преступной группировке.

Отмечалось также, что Адоньев близко общается с президентом “Ростеха” Сергеем Чемезовым, входящим в ближний круг Владимира Путина.

В понедельник Reuters передал, что Еврокомиссия подготовила проект доклада, осуждающего предоставление странами – членами ЕС гражданства и видов на жительство в обмен на инвестиции. Такая практика, говорится в документе, чревато для Евросоюза участием в экономике организованных преступных группировок из-за его пределов, а также отмыванием денег, коррупцией и налоговыми аферами.

Из 28 стран ЕС гражданство в обмен на инвестиции помимо Болгарии предоставляют также Мальта и Кипр. Кроме того, эти же страны, а также еще девять, включая Люксембург, дают за вложения в экономику виды на жительство.