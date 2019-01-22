Вторник, 22 января 2019

МИД подтвердил присутствие в Судане “представителей российских частных охранных фирм”, которые занимаются “подготовкой кадров для силовых структур” этой страны. Заявление, сделанное на брифинге пресс-секретарем МИДа Марией Захаровой, опубликовано на сайте ведомства.

Вместе с тем сообщение The Times о том, что в Судане действуют боевики ЧВК Вагнера, которые, возможно, привлечены к подавлению протестов против диктатора Омара аль-Башира, Захарова назвала “инсинуацией” и “политической провокацией”, за которой стоят некие “заказчики”.

Чиновница также подчеркнула, что “частные охранные фирмы”, действующие в Судане, “не имеют отношения к российским государственным органам”.

Статья The Times появилась еще 10 января. Газета поместила фото боевиков, сделанные в декабре 2018 года на улице в Хартуме. На этих снимках, говорилось в публикации, вагнеровцы наблюдают за протестами.

В суданской оппозиции The Times заявляли, что российские наемники занимаются обучением местных силовиков – примерно об этом же теперь заявила и Захарова, отрицая, однако, что речь идет о наемниках. Определенно о непосредственном участии боевиков Вагнера в разгонах демонстрантов газета не сообщала.

О присутствии вагнеровцев в Судане сообщалось еще в конце ноября. Как утверждалось, в этой стране находится 3-я рота ЧВК.

В середине декабря Le Monde передала, что 27-28 августа в Хартуме прошла встреча лидеров крупнейших вооруженных формирований Центральноафриканской Республики с олигархом Евгением Пригожиным, спонсором ЧВК Вагнера. Пригожин прибыл в суданскую столицу на частном самолете. В сообщении на сайте российского МИДа, появившемся уже через несколько дней после встречи, олигарх не упоминался, зато заявлялось, что в переговорах участвовал российский посол по особым поручениям Константин Шувалов, а встреча проходила под эгидой суданского диктатора Омара.

По итогам переговоров, сообщал МИД, была подписана Хартумская декларация, в которой было объявлено о создании объединения оппозиции “в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР”.

В 2017 году фирма Пригожина “М-инвест” получила концессию на разведку и добычу золота в Судане. Сделки предшествовали переговоры Владимира Путина с Омаром. В дальнейшем появилась информация, что концессия была дана как раз в обмен на услуги ЧВК Вагнера.