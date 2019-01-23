Среда, 23 января 2019

Решение грозненского суда по долгам за газ не означает списания 9 миллиардов рублей, утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. Заводской суд Грозного обязал “Газпром” решить проблему безнадежных к взысканию задолженностей без указания суммы, говорится в заявлении Кадырова, опубликованном на сайте правительства Чечни.

“Беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни, – говорится в заявлении. – В постановлении суда нет ни одного слова о сумме”. По словам Кадырова, “некоторые политики и СМИ” вводят людей в заблуждение и “превращают проблему в шоу”.

В компании “Газпром-межрегионгаз – Грозный” также отрицают, что в постановлении суда указана конкретная сумма. Там предположили, что сообщение о 9 миллиардах было “информационным вбросом”. Между тем в головном офисе “Газпром межрегионгаз” пояснили, что размер просроченной жителями Чечни задолженности – 9,3 миллиарда рублей – указан в мотивировочной части постановления суда.

Решение грозненского суда обжаловано в Верховном суде республики. В “Газпроме” заявили, что оно нарушает права добросовестных плательщиков. Генпрокуратура встала на сторону “Газпрома”, дав соответствующее поручение прокурору Чечни.

Известие о решении грозненского суда привлекло внимание в целом ряде регионов. В Смоленской области, Чувашии и Башкирии депутаты региональных парламентов от КПРФ и ЛДПР направили в прокуратуру запросы о списании жителям своих регионов долгов за газ по примеру Чечни. В свою очередь, депутат Госдумы от Свердловской области справорос Дмитрий Ионин потребовал списать долг жителей региона за отопление, составляющий 8,6 миллиарда рублей. В Красноярском крае предложили освободить жителей от долгов за услуги ЖКХ, а также по кредитам и штрафам.

Между тем депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил в правительство запрос о списании задолженности за газ всем россиянам.