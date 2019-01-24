Четверг, 24 января 2019

В наше современное время обмен электронных валют не является сверхумной задачей. Имея лишь доступ к интернету и устройство для выхода в него, проведение операции может выполнить любой желающий. Для начала необходимо определиться с обменным центром – на сегодняшний день их существует достаточно много. При выборе стоит особое внимание уделить курсу обмена, ведь он может очень существенно отличаться у каждой компании, резерву средств для вывода определенной суммы и почитать отзывы – так можно обезопасить себя от несовестливых работником и мошенников. Выбрав самый выгодный курс можно приступать к операции обмена, она займет буквально несколько минут.

Выбираем пункт “Обменять рубли на биткоин” и вводим сумму рублей, которые вы хотите обменять на биткоин, то есть, сколько биткоинов вы хотите и можете купить за введенную сумму. Система обмена автоматически переводит рубли на биткоины и показывает доступное количество для обмена. Теперь необходимо пройти этап проверки покупателя. Для этого нужно ввести свои контактные данные – имя, фамилию и номер телефона в международном формате. Это нужно для того чтобы компания обмена средств могла удостовериться в покупке и для подтверждения обмена средств. После вводим номер своего электронного кошелька. Это может быть Киви-кошелек, Вебмани, Яндекс.деньги и другие. Последним шагом станет подтверждение операции с помощью ввода капчи. Осталось выполнить еще несколько шагов.

Обязательно стоит проверить все введенные данные – имя, фамилию, номер телефона, правильность ввода номера кошелька и количество средств для покупки биткоинов. После проверки создаем заявку на покупку средств и соглашаемся с правилами сервиса и безопасности, поставив галочку напротив соответствующего поля, и отправляем заявку.

После отправления система спишет введенную сумму в рублях с электронного кошелька и, в зависимости от сервиса, биткоин поступит на соответствующий кошелек в течение 1-3 рабочих дней. Иногда могут попадаться обменные пункты, которые смогут провести операцию покупки биткоинов в течение 5-30 минут, что не может не радовать. Но в таких обменных пунктах зачастую очень малый фонд резерва – биткоины очень быстро раскупаются благодаря скорости операции обмена. Также стоит учесть, что некоторые обменные центры могут не работать в выходные дни – субботу и воскресенье. Поэтому стоит внимательно изучить данную информацию, чтобы не быть разочарованным.