Понедельник, 21 января 2019

Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

“Разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора, – сказал Путин. – Мы еще раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа”.

Переговоры Путина и Абэ продолжались более трех часов. Японский премьер перед их началом заявил, что собирается “обсудить вопросы заключения мирного договора как следует, с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе”.

По словам Путина, в ходе нынешних переговоров вопросу мирного договора стороны “уделили немало времени”. Координаторами работы по заключению договора были назначены министры иностранных дел двух стран, а 14 января в Москве уже прошел первый раунд переговоров, сообщил Путин.

Президент добавил, что решение, которое предложат переговорщики, должно “должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран.

Как передает РИА “Новости”, главам МИД России и Японии поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале. По словам Абэ, они могут пройти в Мюнхене.

Абэ также сообщил о договоренности с Путиным развивать связи между российским и японским военными ведомствами.

Японский премьер в заключение отметил, что ждет визита Путина в свою страну в июне.

Стороны условились продолжить организацию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в пяти сферах – аквакультуре, создании тепличного хозяйства, ветроэнергетике, туризме и обработке мусора.

14 ноября 2018 года Абэ и Путин приняли решение активизировать подготовку мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. В начале декабря стороны назначили спецпредставителей для ведения переговоров; ими стали замглавы японского и российского МИДов – Такэо Мори и Игорь Моргулов соответственно.

8 января нынешнего года появилась информация, согласно которой Япония намерена добиваться, чтобы вместе с мирным договором с Россией было заключено соглашение об обоюдном отказе сторон от требований компенсаций за Южные Курилы. Ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года, Япония называет Шикотан, архипелаг Хабомаи, а также острова Кунашир и Итуруп оккупированными Россией территориями. В этой связи Токио заявлял о своем праве требовать от Москвы компенсации в пользу японского государства, а также японских подданных, выселенных с этих островов. Теперь же, как утверждалось, правительство Японии рассматривает вариант, при котором само выплатит компенсации выселенным жителям Курил. При этом о намерении России требовать каких-либо компенсаций не сообщалось.

21 января Kyodo сообщило, что правительство Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией на условиях возврата только Шикотана и Хабомаи, а возврат Кунашира и Итурупа в Токио считают “нереальным”. СССР по декларации 1956 года обязуется вернуть Японии после заключения мирного договора Шикотан и Хабомаи.

По сведениям Mainichi, нынешней весной Абэ попытается организовать еще один визит в Россию для заключения рамочного соглашения по мирному договору и территориальным вопросам.