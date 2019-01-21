Понедельник, 21 января 2019

Европейский суд по правам человека присудил более 1,6 миллиона евро семьям девяти пропавших в Чечне и Ингушетии в 2000-2005 годах, сообщает “Медиазона” со ссылкой на проект “Правовая иниицатива”.

Два постановления опубликованы на сайте ЕСПЧ.

Суд рассмотрел 20 дел и усмотрел в действиях российских властей нарушения статей 2 (право на жизнь и обязанность провести эффективное расследование), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.

Как отмечают правозащитники, заявители состоят в близком родстве с пропавшими без вести, все исчезновения произошли на территории, контролируемой российскими военными во время контртеррористической операции в Чечне, а расследования похищений в Чечне и Ингушетии не дали результатов.

“Государство несет ответственность не только по выполнению финансовых обязательств перед заявителями по выплате компенсации, но и по эффективному расследованию похищений, однако на практике исполнение подобного рода постановлений ЕСПЧ ограничивается лишь выплатой денежных компенсаций”, – заявил адвокат “Правовой инициативы” Руслан Мацев.

Одна из тех, кто подал жалобы, – Валентина Кулишова, чей Дмитрий сын был похищен из квартиры в Грозном в марте 2005 года. Вооруженные люди в камуфляжной форме схватили его и отвезли в МВД по Чечне. “Уже 13 лет о нем ничего не известно, я обращалась в полицию и в Москву, и в Чечне. Безрезультатно, его нигде не нашли”, – сказала Кулишова.

Другого похищенного, Ахдана Ахметханова, в июне 2002 года в чеченском ауле Гехи схватили вооруженные люди в форме. По свидетельствам очевидцев, его увезли в сторону чеченского города Урус-Мартан, больше родственники о нем ничего не слышали.

Еще один пропавший, Магомед Умаров, был схвачен военным в Шали в мае 2005-го. По данным правозащитников, расследование его пропажи до сих пор не закончено.