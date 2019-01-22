Вторник, 22 января 2019

Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий президенту Дональду Трампу тратить средства федерального бюджета на выход страны из НАТО. Об этом сообщает Defense News.

За документ проголосовали 357 конгрессменов из 435, против – 22. Не голосовали 28 республиканцев и 26 демократов.

По информации на сайте Конгресса, рассмотрение законопроекта заняло полчаса.

Законопроект внес 17 января в Палату представителей демократ Джимми Панетта через несколько дней после того, как The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось о желании Трампа выйти из НАТО. Как утверждалось, президент несколько раз высказывал такую идею в частных разговорах, а приблизительно в одно время с летним саммитом НАТО заявил, что “не видит смысла” в Североатлантическом альянсе.

17 января Трамп заявил: “Мы будем в НАТО стопроцентно, но, как я сказал странам (союзникам. – Ред.), вы должны сделать шаг вперед и платить”.

26 июля 2018 года четверо сенаторов – республиканцы Джон Маккейн (ныне покойный) и Кори Гарднер и демократы Тим Кейн и Джек Рид – внесли в Конгресс похожий законопроект. Он запрещает президенту принимать решение о выходе из НАТО без одобрения его двумя третями членов Сената.