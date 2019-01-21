Понедельник, 21 января 2019

Суд во Пскове арестовал на 4 суток за отказ проходить медосвидетельствование на употребление наркотиков пропавшего после задержания силовиками члена “Открытой России” Дмитрия Семеновского, сообщает МБХ-медиа.

Семеновский объявлен виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого “имеются достаточные основания полагать”, что он употребил наркотики).

Накануне после обеда Семеновского схватили у его дома некие люди в гражданском. Они представились оперативниками уголовного розыска, но удостоверений не предъявили. По некоторым данным, активиста посадили в машину и увезли в отдел полиции на Инженерной улице, где находится ЦПЭ. Дежурный в ЦПЭ заявил по поводу судьбы Семенова: “Не переживайте, все законно”.

Местонахождение Семеновского по-прежнему не установлено, его телефон выключен.

Предположительно активиста задержала служба по контролю за оборотом наркотиков для получения свидетельских показаний против координатора регионального отделения ОР Лии Милушкиной, а также ее мужа – активиста штаба Навального Артема Милушкина. По сфабрикованному обвинению в сбыте амфетаминов обоим грозит от 10 до 20 лет колонии. В пятницу Артема Милушкина отправили в СИЗО, а его жену – под домашний арест. Сообщалось, что после задержания оба оппозиционера объявили голодовку.

Накануне в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Казани прошли обыски по делу члена федерального совета “Открытой России” Анастасии Шевченко, подозреваемой по статье 284.1 УК (неоднократное осуществление деятельности “нежелательной” организации; от 2 до 6 лет колонии). Это первое такое дело, открытое в России. Саму Шевченко в Ростове-на-Дону доставили на допрос в СКР, после чего заключили в изолятор временного содержания.