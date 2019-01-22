Вторник, 22 января 2019

Поразительное дело: еще в субботу следователи и прокуроры настаивали на том, что Анастасия Вашукевич, гражданка Беларуси, должна сидеть, и судья столичного Нагатинского райсуда Борисенко отправляла ее в ИВС “Зябликово”. А вчера должен был решиться вопрос о мере пресечения, и мало кто сомневался в том, что Рыбку и наставника ее Лесли арестуют. Однако вчера никакого суда не было. Следствие почему-то не стало поддерживать ходатайство об аресте, и задержанных отпустили.

Теперь гадаем, почему так вышло. Причем сразу хочется сказать, что участью гр-на Кириллова общественность озабочена мало. Сутенер, он и есть сутенер. Нас волнует судьба милой эскортницы. Поплававшая на яхте, отмотавшая срок в тайской тюрьме, уложенная непонятными людьми в тележку для багажа в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, она была и продолжает находиться в центре мирового скандала. Скандала, в котором замешаны чуть ли не Трамп с Путиным, не говоря уж о простом зампреде правительства РФ Приходько и простом олигархе Дерипаске.

Не исключено, кстати, что именно бесконечный этот скандал, эти крики из транзитной зоны и судебного зала достигли Кремля и, гулко прокатившись по коридорам российской власти, заставили поморщиться ее высших представителей. А также бесчисленные посты и комменты в социальных сетях с призывами освободить несчастную Настю. То есть нельзя утверждать, что высшее начальство как-то слишком уж чувствительно к общественным протестам или с детских лет ранено женской долей, вспомним хоть Надю и Машу из Pussy Riot или Машу и Аню из “Нового величия”. Но замечено все-таки, что мучить девочек у них нередко получается хуже, чем мальчиков. Прослеживается такая закономерность.

Вероятно, свою роль в освобождении узницы сыграл и Алексей Навальный с его удивительными способностями добывать разные секретные материалы. Вот и сейчас по итогам очередного расследования ФБК нам открылось, что дама и господа, похожие на людей из ближнего круга Дерипаски, оказывается, плотно занимались Рыбкой. Одни в беседе с англоязычным юристом выражали острую заинтересованность в том, чтобы девушку подольше держали в тайском узилище. Другого олигарх сурово отчитывал за то, что тот в пьяном виде разглашал ей некие тайны и номер личного телефона владельца “Русала”.

Дополнительно Навальный намекнул, будто имеются у него и иные интимные записи, что-то насчет рейдерства, и все это могло возыметь действие на Дерипаску. Если и вправду жесткую посадку в Таиланде и в Шереметьево команде Лесли организовал раздосадованный олигарх, то в его же силах было и поспособствовать их освобождению. Имеется, впрочем, версия, что невезучий любовник Рыбки является главным пострадавшим в этой истории, затеянной врагами России для дискредитации Путина, Трампа, Приходько, Дерипаски, Манафорта и др., но это для наших слабых мозгов мысль совсем уж неподъемная. И так голова кругом.

Зато отдельным абзацем отметим, что стараниями Анастасии Вашукевич и ее, как бы сказать, друзей в хроники Союзного государства России и Белоруссии вписана новая, необычайно яркая страница. Дошло ведь до того, что за Рыбку, узнав о ее мучениях, вступился сам Александр Лукашенко. Неизвестно, звонил ли он по этому поводу своему уважаемому российскому партнеру, но МИДу распоряжение “немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси” отдал, и его министр иностранных дел уже отрапортовал. Приказ, мол, как всегда, выполнен “беспрекословно, качественно и в срок”, и мы едва ли ошибемся, если предположим, что причастные к его исполнению награждены орденами. Все-таки не каждый день батьке приходится вытаскивать своих соотечественников из наших казематов. Чаще бывает наоборот.

Наконец, ради справедливости следует признать, что и Настя немало сделала для того, чтобы сперва сесть, а потом вырваться на волю. Вершительница своей судьбы, она уверенным шагом двигалась к бездне, соблазняя Дерипаску, снимая и записывая его на смартфон, сочиняя книжку, требуя жениться на ней и угрожая жениху сроком за изнасилование, желая познакомиться с Путиным… И она же, заглянув в пропасть и, хочется верить, вовремя отшатнувшись, в Нагатинском суде просила прощения у олигарха и обещала не публиковать какую-то “третью книгу” о своих похождениях. Пусть, говорила, Олег расслабится, и он, как видим, внял ее словам. Вчера Рыбку выпустили, и сегодня она более всего мечтает об одном: уехать домой.

Есть надежда, что мечта ее сбудется. Несмотря на то что по причине детского своего легкомыслия тщеславная героиня “рыбкагейта” задела интересы людей опасных и страшных. Но попытки ее наказать с их стороны обернулись такой стыдобищей, что усугублять этот позор они вряд ли станут, и в том залог ее нынешней неприкосновенности. Правда, вернувшись в родную Беларусь, Настя обещает и там навести шухер, включившись в политическую борьбу и устроив батьке конкурентную гонку на президентских выборах. Мы этого ей не посоветуем, опять-таки надеясь, что она прислушается к нашим добрым советам. Если сама не догадается, как ей до сих пор везло на яхтах и в тюрьмах.