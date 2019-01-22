Вторник, 22 января 2019

Встреча Синдзо Абэ с Владимиром Путиным не прояснила ситуацию, которая в последние месяцы казалась немного запутанной. Было не очень понятно, на что готовы согласиться стороны ради заключения мирного договора. Оптимисты полагали, что, вернув Японии два самых южных острова, Москва подпишет мирный договор. Скептики уверяли, что Кремль согласится на любой разговор о возвращении островов только после подписания мирного договора, поэтому Токио никогда ничего не получит.

Неправы оказались и те и другие. Никаких решений по этому вопросу вообще принято не было, а было ли лишь подтверждено намерение и дальше вести “кропотливую работу по формированию условий для выхода на взаимоприемлемое решение” по мирному договору. За такими бодрыми формулировками обычно скрывается невозможность достичь согласия. Надо полагать, по крайней мере Путин остался доволен: его сверхзадача – решать этот вопрос, а не решить его. Сегодня это один из немногих случаев, когда он может почувствовать себя значительной персоной, влияющей на международную политику. Тут процесс гораздо важнее результата.

Насколько такой вялотекущий процесс интересен премьер-министру Абэ, трудно сказать. Скорее всего, ему хотелось бы вернуться в Токио хотя бы с обещанием двух островов, если уж не всех четырех. Конечно, это решать исключительно японцам – довольствоваться половинкой или требовать все. Уместно только напомнить, что, подписав мирный договор на “половинчатых” условиях, они теряют всякие шансы получить два других острова, не прибегая к военной силе.

Спор между Россией и Японией о принадлежности четырех южнокурильских островов идет с конца Второй мировой войны. Правда, вряд ли можно называть спором требование ограбленного вернуть ему кошелек, а в ответ ему – насмешливый отказ грабителя.

В 1930 году в отчете XVI съезду ВКП(б) Иосиф Сталин пафосно заявил: “Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли… не отдадим никому”. После этого в ближайшее десятилетие Советский Союз захватил частично или полностью территории Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии. То, что слова большевиков чаще всего были диаметрально противоположны их делам, уже давно не новость. Однако коммунистические традиции прошлого продолжает нынешняя российская власть.

Российские аргументы просты и незатейливы: эти острова наши по итогам Второй мировой войны. Они наши, и тут не о чем спорить. Ни пяди своей земли… Так же и Крым наш, и Южная Осетия, и еще много территорий, которые пока об этом даже не догадываются.

Чтобы понять, чьи же эти острова на самом деле, надо немного углубиться в историю. Впервые дипломатические отношения между Россией и Японией были установлены 7 февраля 1855 года Симодским Трактатом о границах и торговле. Договор провозглашал установление “постоянного мира и искренней дружбы между Россией и Японией”. Его подписали вице-адмирал Ефим Путятин и Тосиакира Кавадзи. Согласно договору граница между нашими странами прошла между островами Уруп и Итуруп, то есть Япония получила законные права на четыре южных острова Курильской гряды: Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп. Остальные острова к северу от Итурупа остались за Россией. Остров Сахалин был признан общим владением двух стран. Таков был самый первый договор, определявший судьбу этих островов.

Следующие 20 лет Япония и Россия наперегонки осваивали Сахалин, но вскоре двум хозяевам в одной лавке стало тесно; совместное владение – верный способ испортить отношения. До войны, слава богу, не дошло, противоречия были разрешены в 1875 году подписанием Санкт-Петербургского договора. Россия уступала Японии все Курильские острова в обмен на полноправное владение Сахалином.

На этом мирная фаза договоренностей закончилась, и через 30 лет началась военная. В 1905 году Россия терпит поражение в войне с Японией и подписывает Портсмутский мирный договор. Япония получает южную часть Сахалина, а все острова и так при ней. При заключении мирного договора Россия резонно заявила, что аннексия Японией Южного Сахалина противоречит договору 1875 года, в ответ на что победившие в войне японцы заявили, что “война перечеркивает все договоры”. Но, как бы это ни было несправедливо, договор обеими сторонами был подписан.

Заносчивый японский ответ Советский Союз вернул Японии по окончании Второй мировой войны. В феврале 1945 года в Ялте будущие победители делят мир. Черчилль, Сталин и Рузвельт разделили сферы влияния в Европе и договорились (пока только на словах) отдать Советскому Союзу принадлежавшие Японии Южный Сахалин и Курильские острова в обмен на вступление СССР в войну против Японии.

Через полгода на конференции в Потсдаме союзники принимают декларацию, в соответствии с которой Япония должна лишиться тех территорий, которые она захватила силой в результате агрессии. Но южнокурильские острова Япония силой не захватывала, они всегда были ее с момента установления между Россией и Японией дипломатических отношений – с того времени, когда впервые была установлена граница между двумя странами. Аннексию четырех этих островов Советским Союзом Потсдамская декларация не предусматривала.

Однако для победителей все это уже не имеет значения. 8 августа 1945 года, вероломно нарушив условия советско-японского Пакта о нейтралитете 1941 года, СССР объявляет войну Японии и занимает весь Сахалин и Южные Курилы. 2 сентября Япония подписывает капитуляцию, а к 5 сентября советские войска уже окончательно дислоцированы на всех островах Курильской гряды. 2 февраля 1946 года Президиум Верховного совета СССР издает указ о вхождении Южного Сахалина и Курил в состав СССР. 17 тысяч японцев, живших на южных островах, депортировали в Японию. Им несказанно повезло, если вспомнить о 600 тысячах японских пленных, которые 10 послевоенных лет пытались выжить в сибирских концлагерях.

На этом история договорных отношений между СССР (Россией) и Японией в отношении южнокурильских островов практически замирает. Правда, в октябре 1956 года, при подписании СССР и Японией Совместной декларации о намерении восстановить дипломатические отношения, СССР согласился на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Но мирный договор заключен так и не был. Формально мы с Японией до сих пор в состоянии войны.

Таким образом, Россия владеет южнокурильскими островами по праву силы; Япония требует их вернуть по праву первоначальной договоренности. Более того, Япония не требует все Курильские острова, а только те четыре, которые отошли ей при установлении дипломатических отношений между Россией и Японией в XIX веке и всегда были в ее владении вплоть до 1945 года. Насколько обоснованны были требования России касательно Сахалина в 1905 году, настолько же обоснованны и нынешние требования Японии касательно четырех южнокурильских островов. Разница лишь в том, что Россия тогда согласилась с аннексией, скрепив свое согласие подписью под мирным договором, а Япония сейчас на то же самое не соглашается. Для нее подписать мирный договор – значит признать законной аннексию островов Россией.

Вот такая длинная история с островами – вполне очевидная, если не затуманивать ее рассуждениями о незыблемости государственных границ и святости каждого сантиметра исконной российской территории.

Почему Россия так упорно держится за эти четыре острова? Жалко отдавать два незамерзающих пролива из Охотского моря в Тихий океан? Так при возвращении островов гарантированно можно договориться о свободном и безвозмездном пользовании проливами. Российские военные корабли и сейчас свободно ходят по международным проливам между японскими островами. Все эти вопросы решаемы.

Площадь островов для России и вовсе несущественна – они занимают в общей сложности 4929 кв. км, что составляет 0,03% всей территории России. При этом плотность населения в России 8,3 человека на квадратный километр, а в Японии – 337 человек.

Возвращение захваченных территорий открыло бы новые перспективы в отношениях между Японией и Россией. Япония смогла бы инвестировать немалые средства в экономику не только знакомого ей Сахалина, но и всего российского Дальнего Востока – от Приморья до Якутии. И какой бы это был инвестор! В политическом плане Россия и Япония могли бы противостоять коммунистическому Китаю, экспансии которого явно опасаются в Токио и присутствие которого так хорошо ощущается сегодня в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье и даже более западных районах Сибири.

Для всего этого надо оторваться от заплесневелых стереотипов прошлого и подумать о будущем России. Увы, российская политическая элита и самая темная часть нашего общества руководствуются имперскими комплексами, замешанными на извращенном патриотическом сознании. Здесь и сталинское “ни пяди земли не отдадим”, и державные всхлипы о былом советском могуществе, и отжившее свой век представление, что богата и счастлива та страна, у которой больше территории. Они живут призраками прошлого. Уже давно нет Советского Союза, строившего в противовес свободному миру тоталитарную коммунистическую систему. Уже давно нет милитаристской Японии, а на ее месте появилось современное демократическое государство с одной из самых передовых и высокотехнологичных экономик мира. Многое изменилось вокруг, а в России по-прежнему культивируется образ иноземного врага, желающего отнять наши природные богатства и извести под корень русский народ. До ужаса заезженная пластинка, но ее до сих пор приходится слушать всем нам в России и тем, кто имеет с нами дело.