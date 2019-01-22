Вторник, 22 января 2019

Два члена экипажа – помощник командира и оператор – погибли при крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС.

Двое других летчиков – командир и штурман – отправлены в больницу.

Инцидент произошел около 13:40 мск на аэродроме полка дальней авиации Оленья под Оленегорском, примерно в 100 километрах к югу от областного центра. Бомбардировщик, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разрушился при жесткой посадке, и, как передает Интерфакс, загорелся.

Отмечается, что посадка происходила в условиях снежного заряда – кратковременного интенсивного снегопада со шквалистым ветром.

18 января в небе над Татарским проливом, недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края, столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, поднявшиеся в воздух с аэродрома Хурба близ Комсомольска-на-Амуре. Один самолет приземлился с отказавшим двигателем; второй упал в воду, а его экипаж катапультировался.

Позже один из летчиков был найден живым и эвакуирован. Между тем двое других членов экипажа погибли.

Возможными версиями инцидента назывались ошибка в расчете безопасного расстояния между самолетами и нештатная техническая ситуация.