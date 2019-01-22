Вторник, 22 января 2019

Украина, Бельгия, Австралия, Нидерланды и Малайзия подписали меморандум о финансировании преследования виновных в уничтожении малайзийского Boeing над восточной Украиной. Документ опубликован на сайте правительства Нидерландов.

Стороны договорились о совместном финансировании судебного процесса над виновными в гибели лайнера; условия и размеры взносов определяться двусторонними соглашениями с Нидерландами.

Пять стран создают комитет по финансовому надзору. Войти в него могут также представители любой другой страны, чьи граждане находились на борту MH17. Подписанты меморандума могут привлекать другие страны, потерявшие своих граждан в катастрофе, к финансированию преследования виновных. Члены комитета будут избирать председателя и вице-председателя сроком на два года. Комитет будет собираться два раза в год в Гааге.

Надзорный комитет уполномочен раз в год получать отчет о проделанной работе от министерства юстиции и безопасности Нидерландов, давать ему указания неюридического характера и получать финансовые отчеты от того же министерства.

Нидерланды полностью берут на себя финансирование работы прокуроров, судебной системы и защиты свидетелей. Эти расходы не подконтрольны комитету по финансовому надзору.

Участники меморандума договорились совместно финансировать научные и другие расследования, направленные на привлечение виновных в уничтожении MH17 к ответственности. Средства также будут выделены на то, чтобы сделать судопроизводство максимально доступным для родственников жертв трагедии.

Срок действия меморандума – пять лет. По решению сторон он может продлеваться на последующие два года. Любая страна может стать участницей меморандума по приглашению уже имеющихся подписантов. Если какая-либо страна отзовет свою подпись под документом, он продолжит действовать для остальных стран-участниц.

При уничтожении Boeing-777 17 июля 2014 года погибли 298 человек, в том числе 80 детей: 192 подданных Нидерландов, 44 подданных Малайзии, 27 подданных Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 подданных Британии, по четверо бельгийцев и германцев, трое граждан Филлипин, по одному подданному Канады и Новой Зеландии.

Как установила международная следственная группа, состоящая из представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Малайзии и Австралии, MH17 обстреляла 53-я зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил России. The Insider и Belligcat выяснили, что перевозкой зенитно-ракетного комплекса “Бук”, из которого сбили самолет, на Украину и обратно руководил действующий генерал российского ГРУ Олег Иванников.

25 мая прошлого года Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за атаку. В совместном заявлении правительства двух стран призвали Москву “к диалогу для поиска решения, которое соответствовало бы тем огромным страданиям и материальному ущербу, которые причинила атака на самолет”. Суд над виновными в обстреле лайнера должен пройти в Нидерландах.