Понедельник, 21 января 2019

Топилин заявил, что России не хватает 800 млрд, чтобы избавиться от бедных

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил,что России не хватает 800 млрд, чтобы избавиться от бедных



Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей.

"То есть если полностью бедность побороть, точно раздать – чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов – вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд", – цитирует "Интерфакс" Топилина, выступившего на на Гайдаровском форуме 15 января.

Он пояснил, что "это не значит, что нужно просто взять деньги из бюджета" и погасить этот дефицит. По мнению министра, для борьбы с бедностью должны быть приняты системные меры, которые нашли отражение в стратегии правительства и майских указах президента. Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры, адресной поддержки семей с детьми и других мерах.

"Первое, что должно быть в основе реализации этой задачи (борьбе с бедностью. – Прим. NEWSru.com), – это все мероприятия, которые реализуются в рамках указов. Возьмем, допустим, строительство дорог. Естественно, все это будет влиять на то, что будут создаваться рабочие места, высокодоходные рабочие места", – проиллюстрировал Топилин.

РИА "Новости" указывает, как получили цифру в 800 млрд рублей. "В семье прожиточный минимум – 20 тысяч, допустим, они получают все 18. У этой семьи (дефицит доходов) две тысячи, у другой – пять тысяч, у третьей – 25 тысяч на человека. Если все это суммировать, то это 800 миллиардов", – озвучил министр суть расчетов.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова со своей стороны заявила, что уровень бедности в России снижается. "По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения – 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)", – озвучила она цифры, связав уровень бедности населения с уровнем образования.

"Самый высокий риск бедности – 1,59% – сейчас у работников, имеющих только общее образование. Самый низкий – 0,07% – у лиц с послевузовским образованием. Работники, имеющие любое высшее образование, имеют риск бедности 0,51%, а со средним профессиональным образованием – 0,89%", – заявила вице-премьер.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне прожиточного минимума. Согласно закону, с января 2019 года уровень МРОТ составит 11 280 рублей в месяц вместо 11 163 рублей. А в мае глава государства подписал указ, в котором, в частности, потребовал снизить уровень бедности в два раза к 2024 году.

В октябре глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что обозначенная президентом цель по снижению бедности на 50% практически нереальна. По словам чиновника, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5 процентов, а на поддержку бедных семей будет направлено больше ресурсов, нежели сейчас, за шесть лет уровень бедности удастся снизить лишь на 30%.