Воскресенье, 20 января 2019

ФСБ объявила, что задержала в Краснодарском крае, Адыгее и Дагестане троих спонсоров “Исламского государства”. Сообщение опубликовано на сайте спецслужбы.

Как утверждается, задержанные входили в “законспирированную ячейку”, управляемую из Сирии. Средства, заявляет ФСБ, они собирали будто бы на благотворительность. Всего в Сирию было отправлено свыше 10 миллионов рублей.

Дома у подозреваемых, уверяет спецслужба, обнаружены банковские карты и фискальные чеки, “а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность”. На видео спецслужбы в числе прочего изъятого при обысках продемонстрирован диск с надписью “Коран”.

Возбуждено три дела по статье 205.1 УК (содействие терроризму). Очевидно, речь о части 1.1 статьи, предусматривающей ответственность в частности за финансирование терроризма. Эта норма предполагает срок от 8 лет до пожизненного.

Из публикации не понятно, возбуждено ли каждое из трех дел против одного конкретного задержанного или же они открыты по определенным эпизодам, а привлечены по каждому из дел сразу все трое подозреваемых.

Задержанные отправлены в СИЗО. Как утверждается, на допросах они дали признательные показания.

В середине декабря прошлого года в Москве по статье 205.1 УК были отправлены в СИЗО шесть человек, которым вменили финансирование ИГ и несуществующей “Джабхат ан-нусры”. Еще одну фигурантку поместили под домашний арест. Задержания по делу прошли как в столице, так и в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Заявлялось, будто фигуранты перевели исламистам больше 38 миллионов рублей. Деньги, по утверждению ФСБ, собирались от лица благотворительных фондов “Мухаджирун” и “Сальсабиль” под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Руководителем “законспирированной сети” спецслужба назвала живущего в эмиграции дагестанского проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Ранее он был объявлен Россией в розыск по той же статье 205.1 как организатор финансирования “Джабхат ан-нусры”.

По крайней мере часть арестованных вину признать отказалась.