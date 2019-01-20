Воскресенье, 20 января 2019

Роскомнадзор открывает против Facebook и Twitter административные дела по обвинению в отказе от переноса данных пользователей-россиян на российские сервера. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу цензурного ведомства.

18 декабря прошлого года стало известно, что РКН направил Facebook и Twitter уведомления с требованием переноса данных. “Соответственно, через 30 дней, 17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает “нет”, – рассказал руководитель ведомства Александр Жаров. – В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5 тысяч рублей в связи с этим и определяем срок, в течение которого они должны будут локализовать эти данные: от шести месяцев до года”.

В пятницу, 18 января, РКН объявил, что ответы от администраций сервисов получены. Однако, указывают в цензурном ведомстве, эти ответы “формальные”. “Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем”, – поясняют чиновники.

В декабре Жаров заявлял, что возможность блокировки Facebook в России не рассматривается. “Лучше пусть живут и соблюдают законы – зачем блокировать?” – заметил глава РКН.

Если же компании не будут подчиняться российским чиновникам, продолжил Жаров, то “более приоритетным” будет предусмотреть для них штрафы, в том числе оборотные – в размере определенной доли выручки. Глава РКН выразил надежду, что в ближайшее время законы об оборотных штрафах для интернет-компаний будут приняты.