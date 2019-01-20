Воскресенье, 20 января 2019

В Совфеде готовится законопроект об административном наказании за “неверное обозначение” на картах России ее границ, в частности за выпуск карт страны без аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена верхней палаты от Крыма Ольгу Ковитиди.

В первоначальной версии документа речь шла лишь об использовании карт России без Крыма в рекламе. Однако затем было решено распространить ответственность за выпуск любых карт, на которых полуостров не обозначен как российский.

Как рассказал другой член Совфеда от Крыма, Сергей Цеков, работа над законопроектом продолжается уже полтора года. “Обсуждение ведется довольно активно, но пока много возражений, – заметил коллаборант. – Планируем его направить, пока от этой идеи не отказались”.

Однако, сообщила Ковитиди, пока не понятно, когда документ будет внесен в Госдуму. “Есть коллизия некоторых норм, – пояснила она. – Мы сейчас отрабатываем с правовым управлением этот вопрос”.

Прошлым летом был принят предложенный спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и крымскими коллаборантами в обеих палатах Федерального собрания закон о введении памятной даты 19 апреля – годовщины аннексии Крымского ханства Россией в 1783 году. Одобрение получила лишь третья редакция документа. Цеков, Ковитиди и члены Совфеда от аннексированного Севастополя Андрей Соболев и Ольга Тимофеева, первоначально инициировавшие закон, добивались его принятия больше трех лет.