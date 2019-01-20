Воскресенье, 20 января 2019

В Ростове-на-Дону члена федерального совета “Открытой России” Анастасию Шевченко доставили в СКР на допрос по делу, открытому по статье 284.1 УК (неоднократное осуществление деятельности “нежелательной” организации; от 2 до 6 лет колонии). Об этом сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на координатора “Правозащиты “Открытки” Алексея Прянишникова.

При обыске, прошедшем в понедельник утром, у Шевченко изъяли и в присутствии понятых опечатали все средства связи.

Как сообщается в телеграм-канале “Правозащита Открытки”, Шевченко находится в статусе подозреваемой и ее оставляют на ночь в изоляторе временного содержания. Во вторник Ленинский райсуд Ростова-на-Дону должен будет избрать ей меру пресечения.

На допросе Шевченко отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Обыски по делу прошли в Ростове также у других членов ОР: координатора регионального отделения движения Елены Меньшениной и активистов Антона Приходько и Ольги и Ирины Зениных.

Кроме того, в Казани обыск по этому же делу был проведен у юриста “Правозащиты “Открытки” Эльзы Нисанбековой. По окончании обыска Нисанбекову увезли в ЦПЭ, откуда позже отпустили.

Между тем во Пскове после обеда неизвестные в гражданском задержали активиста ОР Дмитрия Семеновского. Встретив оппозиционера у его дома, незнакомцы представились оперативниками угрозыска, но удостоверений не предъявили. Семеновского увезли предположительно в ЦПЭ.

Тогда же “Idel.Реалии” передали, что обыски устроили и в Ульяновске – у активистки ОР Анастасии Олейник, а также у координатора регионального отделения движения Алексея Лысякова. Олейник имеет в деле статус свидетеля; после обыска ее доставили в ЦПЭ, откуда позже отпустили.

Дело по статье 284.1, введенной в кодекс еще в 2015 году, возбуждено в России впервые. Ранее Шевченко и целый ряд других активистов ОР в разных регионах были оштрафованы по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности “нежелательной” организации). При этом российское движение ОР, в отличие от двух одноименных британских организаций бывшего олигарха Михаила Ходорковского, в список “нежелательных” не включена.

Это второй за несколько дней случай уголовного преследования активистов ОР. 17 января подо Псковом – городом, где теперь схватили Семеновского, – были задержаны координатор регионального отделения движения Лия Милушкина, а также ее муж – активист штаба Навального Артем Милушкин. По сфабрикованному обвинению в сбыте амфетаминов обоим грозит от 10 до 20 лет колонии. В пятницу Артема Милушкина отправили в СИЗО, а его жену – под домашний арест. Сообщалось, что после задержания оба оппозиционера объявили голодовку.